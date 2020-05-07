В пенитенциарных учреждениях Украины официально подтверждено три случая COVID-19 у заключенных и 12 - у персонала

В пенитенциарных учреждениях Украины на сегодняшний день официально подтверждено три случая коронавируса у заключенных и еще 12 - у персонала, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"На сегодня официально зарегистрировано 3 случая на заражение COVID-19 у заключенных и 12 заражений - у персонала. Так что противоэпидемические мероприятия в большинстве учреждений не соблюдаются, можно предположить, что больных коронавирусом значительно больше, ведь массовое тестирование ни персонала, ни заключенных никто не проводит", - написала Денисова на странице в Фейсбуке по итогам рабочей встречи с представителями делегации Международного Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт и Алессио Бертелли.

По словам омбудсмена, в пенитенциарных учреждениях в целом не соблюдают необходимые карантинные правила: не проводится температурный скрининг работников и заключенных, они не обеспечены средствами индивидуальной защиты, а дезинфекция помещений не осуществляется.

В свою очередь Флоранс Жиллетт отметила, что у них также есть сомнения относительно понимания руководством и персоналом мест несвободы всех рисков и опасности коронавирусной инфекции. Она отметила, что представители МККК обязательно поделятся этой информацией с Министром юстиции Украины во время встречи и рассмотрят возможность направить дополнительную партию помощи для обеспечения пенитенциарных учреждений.