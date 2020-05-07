Зеленский верит, что Саакашвили сможет придать импульс Нацсовету реформ и поможет в осуществлении изменений в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что новый глава Исполнительного комитета реформ, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили сможет придать новый импульс работе этого органа и реформам в Украине.

"Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - цитирует Зеленского пресс-служба президента в четверг.