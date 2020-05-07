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20:41 07.05.2020

В Еврокомиссии будут придерживаться дистанционной работы, где это возможно, до 25 мая

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В Еврокомиссии будут придерживаться дистанционной работы, где это возможно, до 25 мая

В условиях, когда ряд стран Евросоюза, в том числе принимающих у себя учреждения ЕС, планирует начало постепенного выхода из режима изоляции, Еврокомиссия (ЕК) пока сохранит меры, введенные в связи с пандемией COVID-19, заявил официальный представитель ЕК Балаш Уйвари.

"Ввиду ситуации в принимающих государствах-членах мы решили, что ныне действующие в Еврокомиссии меры, то есть дистанционная работа всех членов персонала, не занимающих наиболее важных постов, будет продолжена, по меньшей мере, до 25 мая на объектах в Бельгии, Люксембурге и Италии", - сказал Уйвари в четверг на брифинге в Брюсселе.

Он также сообщил, что 61 сотрудник ЕК показал положительный результат на COVID-19, и приняты все необходимые меры в отношении коллег, которые имели с ними непосредственные контакты.

Уйвари при этом отметил, что в Еврокомиссии есть план постепенного возвращения к нормальной работе в ближайшие месяцы с учетом мер, осуществляемых в принимающих странах, рекомендаций санитарных структур, собственной медицинской службы ЕК.

"И мы будем следить за тем, чтобы соблюдались необходимые меры безопасности, социального дистанцирования", - добавил пресс-секретарь ЕК.

Бельгия, в столице которой располагается главная штаб-квартира Еврокомиссии, начала реализацию плана постепенного выхода из режима изоляции 4 мая. С 11 мая добавится еще ряд некоторых дополнительных мер по отходу от ограничений при соблюдении рекомендации придерживаться, где можно, дистанционной работы.

Теги: #ес #планы #работа
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