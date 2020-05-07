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20:32 07.05.2020

Кабмин разрешил с 11 мая теле- и киносъемки, репетиции до 50 участников

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Кабмин разрешил с 11 мая теле- и киносъемки, репетиции до 50 участников

Кабинет министров Украины разрешил с 11 мая работать СМИ, производителям контента, проводить репетиции театрам, циркам и художественным коллективам, если количество участников не превышает 50, и с соблюдением соответствующих санитарных и противоэпидемических мер.

В частности, согласно постановлению №343 от 4 мая, правительство разрешило деятельность предприятий, работающих в области СМИ, в частности точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий, а также телерадиоорганизаций и аффилированных с ними организаций, обеспечивающих производство контента.

Также Кабмин разрешил осуществление телесъемки, производства телевизионного продукта, и проведение другой журналистской деятельности, в том числе на улицах, в помещениях предприятий, учреждений, госорганов и т.д., при условии, что количество лиц, задействованных для производства телепродукта в одном месте, не превышает 50 человек, и с соблюдением соответствующих санитарных и противоэпидемических мер.

Кроме того, с 11 мая в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах по решению органов управления разрешено проводить репетиции, тренировки и другие мероприятия с количеством участников до 50 человек, без зрителей и при условии обеспечения всех средствами индивидуальной защиты, а также с соблюдением соответствующих санитарных и противоэпидемических мер с учетом проезда работников.

Также Кабмин с 11 мая разрешил деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов.

Теги: #кабмин
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