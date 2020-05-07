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20:00 07.05.2020

В Крыму упал российский военный вертолет, один из троих пострадавших умер

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В Крыму упал российский военный вертолет, один из троих пострадавших умер

Один военный, получивший травмы при жесткой посадке российского транспортно-боевого вертолета Ми-35 в Крыму, скончался, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник в четверг.

"Один из пострадавших, доставленных в больницу Джанкоя, погиб", - сказал собеседник агентства.

В министерстве здравоохранения Крыма официально эту информацию не подтверждают.

Вице-премьер Крыма Елена Романовская сообщила агентству, что из Симферополя в Джанкой вылетел борт санавиации.

7 мая транспортно-боевой вертолет Ми-35 после планового тренировочного полета совершил жесткую посадку в районе Джанкоя на севере Крыма, пострадали трое военных, они госпитализированы. Полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет. Причины происшествия выясняет комиссия объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях бронетанковой техники противника, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, высадки десанта, эвакуации раненых, а также транспортировки грузов в грузовой кабине или на внешней подвеске.

Теги: #крым #россия #жертва #вертолет
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Интерфакс-Украина
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