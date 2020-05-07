События

19:51 07.05.2020

Правительство разрешило работу в Украине летних площадок кафе с 11 мая при условии не менее 1,5 метра между соседними столами и не более двух клиентов за столом

1 мин читать
Правительство разрешило работу в Украине летних площадок кафе с 11 мая при условии не менее 1,5 метра между соседними столами и не более двух клиентов за столом

Кабинет министров Украины с 11 мая разрешил работу летних площадок под открытым небом кафе и ресторанов при условии не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещение не более двух клиентов за столом.

В частности, согласно постановлению №343 от 4 мая, правительство разрешило деятельность по оказанию услуг общественного питания на открытых (летних) площадках под открытым небом при условии обеспечения соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами. Также обязательным условием является размещение не более двух клиентов за столом (без учета детей в возрасте до 14 лет).

Также будет разрешена деятельности по предоставлению указанных услуг с осуществлением заказов на вынос.

Данные виды деятельности будут разрешены при условии, что субъект хозяйствования, который проводит такую деятельность, является оператором рынка пищевых продуктов, и при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (включая защиту лица, глаз, рук). Обязательным является пребывание посетителей, кроме времени приема пищи, в средствах индивидуальной защиты, в частности респираторах или защитных масках, в том числе изготовленных самостоятельно.

Теги: #карантин #работа #кафе
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:29 07.05.2020
Кабмин обязал работников торговли использовать средства защиты рук

Кабмин обязал работников торговли использовать средства защиты рук

19:24 07.05.2020
Суд остановил решение Черкасского горисполкома об ослаблении карантинных мероприятий – ОГА

Суд остановил решение Черкасского горисполкома об ослаблении карантинных мероприятий – ОГА

19:21 07.05.2020
Кабмин разрешил работу магазинов в ТРЦ и летних площадок кафе и ресторанов с 11 мая

Кабмин разрешил работу магазинов в ТРЦ и летних площадок кафе и ресторанов с 11 мая

19:12 07.05.2020
Правительство Украины с 11 мая разрешило работу точек продажи прессы, типографий, редакций, а также адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов

Правительство Украины с 11 мая разрешило работу точек продажи прессы, типографий, редакций, а также адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов

19:05 07.05.2020
Кабмин опубликовал постановление о смягчении карантина с 11 мая и его продлении до 22 мая

Кабмин опубликовал постановление о смягчении карантина с 11 мая и его продлении до 22 мая

16:37 07.05.2020
Ряд стран готовится к постепенному снятию введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений

Ряд стран готовится к постепенному снятию введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений

13:43 07.05.2020
Большинство продрынков в Украине не смогло выйти из карантина, фермеры продолжают наращивать убытки – УПОА

Большинство продрынков в Украине не смогло выйти из карантина, фермеры продолжают наращивать убытки – УПОА

13:21 07.05.2020
Открывать метро в Украине до 22 мая не стоит – совещание у Зеленского

Открывать метро в Украине до 22 мая не стоит – совещание у Зеленского

19:36 06.05.2020
Зеленский: мы должны выходить из карантина дисциплинированно и поэтапно

Зеленский: мы должны выходить из карантина дисциплинированно и поэтапно

20:58 05.05.2020
В Днепре с 12 мая возобновлена работа всего электротранспорта и 39 автобусных маршрутов - горсовет

В Днепре с 12 мая возобновлена работа всего электротранспорта и 39 автобусных маршрутов - горсовет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КРЫМ РОССИЯ ЖЕРТВА ВЕРТОЛЕТ

В Крыму упал российский военный вертолет, один из троих пострадавших умер

ТРЕНИРОВКИ СПОРТ КАБМИН

Кабмин разрешил с 11 мая работу учреждений и организаций, обеспечивающих проведение тренировок спортсменов команд национальных сборных Украины

КАРАНТИН КАФЕ ТРЦ КАБМИН

Кабмин разрешил работу магазинов в ТРЦ и летних площадок кафе и ресторанов с 11 мая

КАРАНТИН РАБОТА КАБМИН

Правительство Украины с 11 мая разрешило работу точек продажи прессы, типографий, редакций, а также адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов

КАРАНТИН КАБМИН

Кабмин опубликовал постановление о смягчении карантина с 11 мая и его продлении до 22 мая

ПОСЛЕДНЕЕ

В Крыму упал российский военный вертолет, один из троих пострадавших умер

Ограничения на границах Франции с другими европейскими странами сохранятся как минимум до 15 июня

Кабмин разрешил с 11 мая работу учреждений и организаций, обеспечивающих проведение тренировок спортсменов команд национальных сборных Украины

Итальянским католикам позволят ходить в церкви с 18 мая

В Украине с 11 мая разрешили открыться музеям при условии обеспечения персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты

Депутаты подготовили законопроект "Об интерпелляции" - нардеп Кравчук

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены 6 военных

Прокуратура уведомила о подозрении "министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР"

Боевики обстреляли украинские позиции возле Старогнатовки и Новотошковского, двое военных ранены

Экс-глава налоговой Верланов обжалует свое увольнение в суде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА