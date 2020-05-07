События

19:46 07.05.2020

Ограничения на границах Франции с другими европейскими странами сохранятся как минимум до 15 июня

1 мин читать
Ограничения на границах Франции с другими европейскими странами сохранятся как минимум до 15 июня

Во Франции ограничения на границах со странами ЕС и Шенгенской зоны продолжат действовать как минимум до 15 июня, сообщил в пятницу глава МВД Кристофер Кастанер.

Он отметил, что границы со странами, не входящими в эту зону, "останутся закрытыми до последующего распоряжения".

Ожидается, что жесткая форма режима изоляции во Франции закончится 11 мая. Граждане страны смогут передвигаться без специальных разрешений властей, необходимых в настоящее время из-за режима изоляции, введенного в связи с пандемией COVID-19, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.

При этом граждан старше 65 лет по-прежнему призывают соблюдать режим изоляции в связи с наибольшей подверженностью опасности заражения этой возрастной группы.

После 11 мая начнется постепенное возобновление деятельности предприятий, хотя дистанционная работа будет сохраняться, где это возможно, минимум, в течение трех ближайших недель.

Торговая сеть, кроме ресторанов и кафе, откроется с 11 мая. По ресторанам и кафе будет приниматься отдельное решение в конце мая с перспективой возможного открытия после 2 июня.

Теги: #границы #франция #ограничения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:51 06.05.2020
Во Франции снижается число госпитализированных и жертв с Covid-19 пациентов

Во Франции снижается число госпитализированных и жертв с Covid-19 пациентов

20:26 06.05.2020
Во Франции уничтожат 10 млн литров пива из-за закрытия ресторанов

Во Франции уничтожат 10 млн литров пива из-за закрытия ресторанов

21:23 05.05.2020
Количество госпитализированных с COVID-19 во Франции снижается

Количество госпитализированных с COVID-19 во Франции снижается

22:13 04.05.2020
Число жертв коронавируса во Франции превысило 25 тыс., но количество госпитализаций снижается

Число жертв коронавируса во Франции превысило 25 тыс., но количество госпитализаций снижается

19:14 04.05.2020
Франция должна выходить из эпидемиологической изоляции - премьер

Франция должна выходить из эпидемиологической изоляции - премьер

00:44 04.05.2020
Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 25 тыс., но статистика улучшается

Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 25 тыс., но статистика улучшается

23:15 02.05.2020
В ожидании смягчения режима ограничений из-за COVID-19 число госпитализаций во Франции снижается

В ожидании смягчения режима ограничений из-за COVID-19 число госпитализаций во Франции снижается

17:09 02.05.2020
Во Франции выясняют, могут ли служебные собаки по запаху находить больных коронавирусом

Во Франции выясняют, могут ли служебные собаки по запаху находить больных коронавирусом

21:14 01.05.2020
Число инфицированных COVID-19 во Франции превысило 130 тыс., но количество госпитализаций снижается

Число инфицированных COVID-19 во Франции превысило 130 тыс., но количество госпитализаций снижается

21:57 30.04.2020
Во Франции за сутки скончались 289 пациентов с коронавирусом, число госпитализаций снижается

Во Франции за сутки скончались 289 пациентов с коронавирусом, число госпитализаций снижается

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КРЫМ РОССИЯ ЖЕРТВА ВЕРТОЛЕТ

В Крыму упал российский военный вертолет, один из троих пострадавших умер

КАРАНТИН РАБОТА КАФЕ

Правительство разрешило работу в Украине летних площадок кафе с 11 мая при условии не менее 1,5 метра между соседними столами и не более двух клиентов за столом

ТРЕНИРОВКИ СПОРТ КАБМИН

Кабмин разрешил с 11 мая работу учреждений и организаций, обеспечивающих проведение тренировок спортсменов команд национальных сборных Украины

КАРАНТИН КАФЕ ТРЦ КАБМИН

Кабмин разрешил работу магазинов в ТРЦ и летних площадок кафе и ресторанов с 11 мая

КАРАНТИН РАБОТА КАБМИН

Правительство Украины с 11 мая разрешило работу точек продажи прессы, типографий, редакций, а также адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов

ПОСЛЕДНЕЕ

В Крыму упал российский военный вертолет, один из троих пострадавших умер

Правительство разрешило работу в Украине летних площадок кафе с 11 мая при условии не менее 1,5 метра между соседними столами и не более двух клиентов за столом

Кабмин разрешил с 11 мая работу учреждений и организаций, обеспечивающих проведение тренировок спортсменов команд национальных сборных Украины

Кабмин обязал работников торговли использовать средства защиты рук

Суд остановил решение Черкасского горисполкома об ослаблении карантинных мероприятий – ОГА

Кабмин разрешил работу магазинов в ТРЦ и летних площадок кафе и ресторанов с 11 мая

Итальянским католикам позволят ходить в церкви с 18 мая

В Украине с 11 мая разрешили открыться музеям при условии обеспечения персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты

Правительство Украины с 11 мая разрешило работу точек продажи прессы, типографий, редакций, а также адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов

Кабмин опубликовал постановление о смягчении карантина с 11 мая и его продлении до 22 мая

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА