Ограничения на границах Франции с другими европейскими странами сохранятся как минимум до 15 июня

Во Франции ограничения на границах со странами ЕС и Шенгенской зоны продолжат действовать как минимум до 15 июня, сообщил в пятницу глава МВД Кристофер Кастанер.

Он отметил, что границы со странами, не входящими в эту зону, "останутся закрытыми до последующего распоряжения".

Ожидается, что жесткая форма режима изоляции во Франции закончится 11 мая. Граждане страны смогут передвигаться без специальных разрешений властей, необходимых в настоящее время из-за режима изоляции, введенного в связи с пандемией COVID-19, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.

При этом граждан старше 65 лет по-прежнему призывают соблюдать режим изоляции в связи с наибольшей подверженностью опасности заражения этой возрастной группы.

После 11 мая начнется постепенное возобновление деятельности предприятий, хотя дистанционная работа будет сохраняться, где это возможно, минимум, в течение трех ближайших недель.

Торговая сеть, кроме ресторанов и кафе, откроется с 11 мая. По ресторанам и кафе будет приниматься отдельное решение в конце мая с перспективой возможного открытия после 2 июня.