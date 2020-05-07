Кабмин разрешил работу магазинов в ТРЦ и летних площадок кафе и ресторанов с 11 мая

Кабинет министров Украины опубликовал постановление о смягчении карантина с 11 мая, разрешив работу магазинов в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) и обслуживание на летних площадках заведений общественного питания.

Согласно опубликованному в четверг постановлению №343, работа торгово-развлекательных центров запрещена до 22 мая, однако с 11 мая разрешается работа магазинов, расположенных в ТРЦ, при условии соблюдения требований безопасности и обеспечения персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, разрешается обслуживание посетителей открытых (летних) площадок заведений общепита при условии соблюдения дистанции не менее 1,5 м между соседними столами и размещения не более чем двух клиентов за столом, не считая детей до 14-ти лет. Персонал должен быть обеспечен средствами защиты лица, глаз, рук. Посетители также обязаны носить СИЗ при посещении летних площадок.