В Украине с 11 мая разрешили открыться музеям при условии обеспечения персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты

Кабинет министров Украины с 11 мая разрешил музеям осуществлять прием посетителей при условии обеспечения персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты.

В частности, согласно постановлению №343 от 4 мая, правительство разрешило деятельность музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников в соответствии с представлением руководителя учреждения культуры и по решению собственника (органа управления) без непосредственного приема посетителей и при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно). Также при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий с учетом возможности проезда работников к учреждению и принадлежности сотрудников к группам риска.

Отмечается, что непосредственный прием посетителей будет разрешен при условии обеспечения персонала (включая защиту лица, глаз, рук) и посетителей средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно, может осуществляться по решению собственника (органов управления).