Депутаты подготовили законопроект "Об интерпелляции" - нардеп Кравчук

Народные депутаты подготовили законопроект «Об интерпелляции», который даст право Верховной Раде поставить вопрос об ответственности того или иного министра, сообщила заместитель главы парламентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Мы уже подготовили проект закона «Об интерпелляции». Спасибо Ольге Совгире и Галине Третьяковой (депутаты из фракции «Слуга народа» – ИФ-У). Инициировать процедуру интерпелляции сможет определенный комитет или 45 народных депутатов. Далее вопрос рассматривается в профильном комитете, а после его заключения - выносится на пленарное заседание. Если решение о неудовлетворительной работе члена Кабмина набирает 226 голосов, премьер-министр в течение 15 дней обязан внести представление о его увольнении», - написала Кравчук в четверг на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, если премьер-министр представления в Раду не вносит, то вопрос включается в повестку дня парламента без голосования и народные депутаты принимают решение об увольнении министра.

«Что касается министров обороны и иностранных дел - Рада рекомендует президенту уволить их, если дает негативную оценку по результатам интерпелляции», - отметила народный депутат.

По мнению Кравчук, процедура интерпелляции усилит парламентский контроль.

Кравчук также сообщила, что в ближайшее время законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде.