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19:12 07.05.2020

Правительство Украины с 11 мая разрешило работу точек продажи прессы, типографий, редакций, а также адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов

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Правительство Украины с 11 мая разрешило работу точек продажи прессы, типографий, редакций, а также адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов

Кабинет министров с 11 мая разрешил деятельность предприятий, работающих в области средств массовой информации, в частности точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий, а также адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов.

В частности, согласно постановлению №343 от 4 мая, правительство разрешило деятельность предприятий, работающих в области средств массовой информации. В частности: точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий, а также телерадиоорганизаций, аффилированных с ними организаций, обеспечивающих их полноценное функционирование (производство контента), а также других субъектов в сфере массовой информации, которые обеспечивают работу СМИ и доставку контента к телезрителю (провайдеров программной услуги, операторов телекоммуникаций), других производителей аудиовизуального контента.

Кроме того, будет разрешено осуществление журналистами и другими работниками средств массовой информации телевизионной съемки и производство телевизионного продукта, на улицах населенных пунктов, в помещениях предприятий, учреждений, организаций, органов государственной власти, однако при условии ограничения количества лиц, задействованных для производства телевизионного продукта в одном месте (не более 50 человек). А также при условии ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц и обеспечении всех задействованных лиц средствами индивидуальной защиты.

Также, согласно постановлению Кабмина, будет разрешена деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов.

Теги: #карантин #работа #кабмин
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