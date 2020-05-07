Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены 6 военных

Незаконные вооруженные формирований 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, в результате чего ранения получили шестеро украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы калибров 120-мм и 82-мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. … Вследствие вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды вел огонь по позициям украинских военнослужащих неподалеку н.п.Марьинки - из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также вблизи н.п.Старогнатовка противник применил беспилотный летательный аппарат, сбросив выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил.

Кроме того, по защитникам н.п.Широкино враг дважды вел огонь с применением 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи н.п.Авдеевка боевики применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи пгт Новотошковское враг трижды открывал огонь из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. По окрестностям н.п.Орехово враг из минометов калибра 82-мм выпустил 18 мин, а защитников н.п.Крымского враг обстреливал из минометов 120-го калибра.

"Оккупанты получили адекватный ответ от украинских воинов. Потери противника уточняются", - добавили в ООС.

Отмечается, что случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.