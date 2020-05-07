Боевики обстреляли украинские позиции возле Старогнатовки и Новотошковского, двое военных ранены

Двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в районе пгт Новотошковское и Старогнатовка на Донбассе, сообщает пресс- центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, 7 мая, вооруженные формирования РФ в очередной раз пренебрегая режимом прекращения огня обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Так, против защитников населенного пункта Старогнатовка российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17. Один военнослужащий получил осколочное ранение", - говорится в сообщении ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что также недалеко от н.п.Новотошковское противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122-мм.

"В результате обстрела был ранен один украинского защитника", - сказано в сообщении.

Сейчас воинов доставили в лечебные учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь.