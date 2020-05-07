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16:33 07.05.2020

Экс-глава налоговой Верланов обжалует свое увольнение в суде

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Экс-глава налоговой Верланов обжалует свое увольнение в суде

Экс-глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов подал иск в Окружной административный суд города Киева к Кабинету министров и ГНС, в котором требует отменить распоряжение правительства о своем увольнении.

"Среди требований иска - признать противоправным и отменить распоряжение правительства от 24 апреля 2020 года №452-р, которым Сергей Верланов был уволен с должности главы Государственной налоговой службы Украины, и восстановить его в указанной должности", - сообщила пресс-служба на сайте суда.

По мнению истца, оспариваемое распоряжение об увольнении является незаконным и нарушает его трудовые права и законные интересы, отмечается в сообщении.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу, добавили в пресс-службе.

Правительство 24 апреля уволило Верланова с должности главы Государственной налоговой службы, а на следующий день объявило конкурс на нового главу ведомства.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что видит основания для расследования правоохранителями деятельности Верланова, сообщив о жалобах со стороны бизнеса на задержки с автоматическим возмещением НДС, на безосновательное блокирование налоговых накладных.

Теги: #гнс #верланов #суд
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