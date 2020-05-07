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15:48 07.05.2020

В Харьковской области медики составляют больше четверти заболевших Covid-19 – глава обладминистрации

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В Харьковской области медики составляют больше четверти заболевших Covid-19 – глава обладминистрации

В Харьковской области число медиков, у которых диагностирован Covid-19, увеличилось за минувшие сутки со 101 до 115 человек, сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Среди заболевших - 115 медиков", - написал Кучер в своем телеграм-канале.

Всего в общей сложности на четверг в регионе было зарегистрировано 794 подозрения на Covid-19 (в том числе 34 - за минувшие сутки). Из них 450 случаев подтверждено, 235 - опровергнуто, остальные - на стадии проверки. Из 450 заболевших 49 человек выздоровели, 10 - умерли.

Из 391 болеющего 169 человек госпитализированы (из них 5 на кислородной поддержке), 222 - на самоизоляции.

С подозрением на Covid-19 госпитализировано 79 человек, 30 - находятся на самоизоляции.

Теги: #медики #коронавірус #харьковская_область
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