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14:43 07.05.2020

Полиция будет контролировать выполнение карантинных требований во время акций 9 мая

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Полиция будет контролировать выполнение карантинных требований во время акций 9 мая

Полиция Киева, помимо обеспечения публичной безопасности и порядка, продолжит контролировать выполнение карантинных требований во время акций 9 мая, заявил начальник полиции столицы Андрей Крищенко.

Правоохранители будут проводить разъяснительную работу, а злостных нарушителей привлекать к административной (ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях) и уголовной (ст. 325 Уголовного кодекса Украины) ответственности, сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

"Обращаюсь к горожанам с просьбой соблюдать требования карантина. Также призываем участников и организаторов не нарушать законодательство и не создавать конфликтных ситуаций. Ведь от правосознания каждого из нас зависит не только порядок на улицах столицы, но и победа в борьбе с пандемией", - подчеркнул Крищенко.

Теги: #крищенко #полиция
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