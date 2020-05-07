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13:34 07.05.2020

GRECO требует от Киева, чтобы законодательство в сфере деятельности НАБУ обеспечивало его независимость

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GRECO требует от Киева, чтобы законодательство в сфере деятельности НАБУ обеспечивало его независимость

В Группе государств Совета Европы против коррупции (GRECO) требуют от украинских властей гарантировать, что при разработке и принятии законодательства в сфере регулирования деятельности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), будут соблюдены все требования GRECO в отношении независимости этого органа.

Письмо за подписью президента GRECO Марина Мрчела на имя главы украинской делегации в GRECO Михаила Буроменского с соответствующим требованием обнародовано в четверг на сайте организации.

«Наше внимание привлек законопроект 3113, который регистрирован в Верховной Раде и который предусматривает изменения в законодательство о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), в частности относительно оснований освобождения директора Бюро. Позвольте мне подчеркнуть, что в своем отчете Четвертого раунда оценивания Украины GRECO отмечает важность операционной независимости НАБУ. В частности, как указано в недавнем отчете о выполнении рекомендаций, GRECO акцентирует необходимость защитить НАБУ от ненадлежащего влияния или давления, чтобы обеспечить его операционную независимость при этом полностью выполнив требования рекомендаций GRECO», - сказано в письме.

Мрчела просит Буроменского довести содержание этого письма до ведома компетентных органов власти, «чтобы убедиться, что при разработке и принятии законодательства органы власти Украины полностью придерживаются требований GRECO в отношении независимости НАБУ, которые содержатся в отчете Четвертого раунда оценивания, а также в отчете о выполнении рекомендаций».

Теги: #набу #законодательство #greco
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