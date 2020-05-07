События

13:16 07.05.2020

Неизвестные облили краской постамент на площади Героев Небесной сотни в Харькове

1 мин читать
Неизвестные облили краской постамент на площади Героев Небесной сотни в Харькове

Полиция устанавливает обстоятельства и причастных к повреждению постамента на пл.Героев Небесной Сотни в Харькове.

Как сообщает отдел Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о том, что неизвестные облили белой краской постамент, поступило в четверг, в 10:36".

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции. Информация внесена в Единый учет. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к происшествию", - говорится в сообщении.

Теги: #вандалы #полиция #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:43 07.05.2020
Полиция будет контролировать выполнение карантинных требований во время акций 9 мая

Полиция будет контролировать выполнение карантинных требований во время акций 9 мая

12:47 07.05.2020
В Киевской области задержали банду действующих правоохранителей, похищавших предпринимателей с целью выкупа

В Киевской области задержали банду действующих правоохранителей, похищавших предпринимателей с целью выкупа

19:05 06.05.2020
Нацполиция и Государственное космическое агентство начали сотрудничество в сфере предупреждения и расследования преступлений

Нацполиция и Государственное космическое агентство начали сотрудничество в сфере предупреждения и расследования преступлений

09:16 06.05.2020
Правоохранители усилили меры безопасности на время массовых акций в правительственном квартале

Правоохранители усилили меры безопасности на время массовых акций в правительственном квартале

12:11 04.05.2020
Допрос мэра Черкасс в связи с решением горсовета об ослаблении карантинных мер перенесен из-за карантина – полиция

Допрос мэра Черкасс в связи с решением горсовета об ослаблении карантинных мер перенесен из-за карантина – полиция

03:07 03.05.2020
Полицейские устанавливают личности неизвестных, напавших на журналиста в Шевченковском районе Харькова

Полицейские устанавливают личности неизвестных, напавших на журналиста в Шевченковском районе Харькова

17:57 02.05.2020
В Одессе правоохранители составили админпроколы в отношении трех человек в ходе мероприятий, связанных с событиями 2 мая

В Одессе правоохранители составили админпроколы в отношении трех человек в ходе мероприятий, связанных с событиями 2 мая

16:44 02.05.2020
В Одессе с Куликова Поля в отделение полиции доставили двух мужчин, на одного из которых составлены три админпротокола

В Одессе с Куликова Поля в отделение полиции доставили двух мужчин, на одного из которых составлены три админпротокола

16:19 02.05.2020
Киберполиция Украины разоблачила сеть мошенников, обманувших почти тысячу человек на более 3,5 млн грн

Киберполиция Украины разоблачила сеть мошенников, обманувших почти тысячу человек на более 3,5 млн грн

22:34 01.05.2020
В Харьковской области подтверждено 73 случая COVID-19 среди медиков

В Харьковской области подтверждено 73 случая COVID-19 среди медиков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ ВЕРЛАНОВ ОБЫСКИ

Обыски у Верланова проводятся в рамках расследования дела о легализации средств и финансировании терроризма

ГБР ВЕРХОВНЫЙ СУД ТРУБА

Верховный суд отложил рассмотрение дела об увольнении Трубы с должности директора ГБР

НАБУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО GRECO

GRECO требует от Киева, чтобы законодательство в сфере деятельности НАБУ обеспечивало его независимость

КИЕВ КАРАНТИН МЕТРО ШМЫГАЛЬ

Открывать метро в Украине до 22 мая не стоит – совещание у Зеленского

ГОСЯЗЫК МОНАХОВА КАДРЫ КАБМИН

Кабмин уволил Монахову с должности уполномоченной по защите госязыка

ПОСЛЕДНЕЕ

Консультативная миссия ЕС передала средства защиты госучреждениям Украины

Обыски у Верланова проводятся в рамках расследования дела о легализации средств и финансировании терроризма

Верховный суд отложил рассмотрение дела об увольнении Трубы с должности директора ГБР

GRECO требует от Киева, чтобы законодательство в сфере деятельности НАБУ обеспечивало его независимость

Открывать метро в Украине до 22 мая не стоит – совещание у Зеленского

Голосование в Европарламенте по 1.2 млн. евро помощи Украине для преодоления последствий COVID-19 пройдет 13 мая

Кабмин уволил Монахову с должности уполномоченной по защите госязыка

В Киеве продолжают дезинфекцию помещений, где обнаружили вспышки Covid-19 – мэр

Кличко ждет от правоохранителей информацию по расследованию в отношении его экс-заместителя Поворозника

Из 24 заболевших Covid-19 в Киеве за сутки 2 детей и 5 медиков, 8 человек госпитализированы – мэр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА