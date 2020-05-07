События

13:13 07.05.2020

Голосование в Европарламенте по 1.2 млн. евро помощи Украине для преодоления последствий COVID-19 пройдет 13 мая

2 мин читать
Голосование в Европарламенте по 1.2 млн. евро помощи Украине для преодоления последствий COVID-19 пройдет 13 мая

Европейский парламент проголосует предложение Европейской комиссии предоставить Украине 1.2 млрд евро на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса 13 мая по срочной процедуре.

Соответствующий пункт записан в повестке дня пленарного заседания, которое пройдет с 13 по 16 мая.

Вопрос «макро-финансовая помощь партнерам (политики) расширения и партнерам (политики) соседства в контексте кризиса пандемии COVID-19» записан первым в разделе «голосование на запрос по срочной процедуре».

По причине ограничительных мер, предпринятых в связи с пандемией коронавируса, депутаты ЕП в своем большинстве будут голосовать дистанционно без обсуждения. Ожидается, что результат будет положительным.

Украина является одной из десяти партнерских и соседних стран, которым в общей сумме будет выделено до 3 млрд евро помощи. Причем Киеву будет выделена наибольшая сумма средств. Так, Албания получит 180 млн евро, Босния и Герцеговина - 250 млн евро, Грузия - 150 миллионов евро, Иордания - 200 млн евро, Косово - 100 млн евро, Молдова - 100 млн евро, Черногория - 60 млн евро, Северная Македония - 160 млн евро, Тунис - 600 млн.

Ранее, 5 мая, это предложение Еврокомиссии, которое было принято 22 апреля, поддержали послы стран-членов Европейского Союза, таким образом дав «зеленый свет» для дальнейшей процедуры – голосования в Европарламенте с последующим окончательным принятием решения в рамках Совета ЕС.

Указанные средства будут предоставлены в течение 12 месяцев в форме займов на "очень выгодных условиях, чтобы помочь этим странам покрыть их насущные, срочные потребности в финансировании".

Средства будут доступны в течение двенадцати месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.

Объясняя детали выделения денег, представитель Украины при ЕС, посол Мыкола Точицкий сообщил, что "чрезвычайная" макроэкономическая помощь Украине в размере 1,2 млрд евро будет выделена двумя траншами: первые 600 млн евро будут выделены безоговорочно сразу после одобрения решения Европейским парламентом и Советом ЕС, вторые 600 млн евро будут выделены под конкретные условия.

Теги: #коронавирус #европарламент #финпомощь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:58 07.05.2020
В Киеве продолжают дезинфекцию помещений, где обнаружили вспышки Covid-19 – мэр

В Киеве продолжают дезинфекцию помещений, где обнаружили вспышки Covid-19 – мэр

12:38 07.05.2020
Из 24 заболевших Covid-19 в Киеве за сутки 2 детей и 5 медиков, 8 человек госпитализированы – мэр

Из 24 заболевших Covid-19 в Киеве за сутки 2 детей и 5 медиков, 8 человек госпитализированы – мэр

11:52 07.05.2020
Глава канцелярии Меркель считает, что пандемия продлится минимум до конца года

Глава канцелярии Меркель считает, что пандемия продлится минимум до конца года

11:34 07.05.2020
Украина готова вместе с НАТО присоединится к разработке совместных мер по защите Черноморского региона и борьбы с Covid-19

Украина готова вместе с НАТО присоединится к разработке совместных мер по защите Черноморского региона и борьбы с Covid-19

10:52 07.05.2020
Борьба с последствиями коронавируса в бедных странах потребует $6,7 млрд, а не $2 млрд, считают в ООН

Борьба с последствиями коронавируса в бедных странах потребует $6,7 млрд, а не $2 млрд, считают в ООН

10:51 07.05.2020
Россия вышла на пятое место по числу заболевших, обогнав ФРГ и Францию

Россия вышла на пятое место по числу заболевших, обогнав ФРГ и Францию

10:50 07.05.2020
Свыше 11 тыс. случаев COVID-19 в РФ за сутки, 88 умерших

Свыше 11 тыс. случаев COVID-19 в РФ за сутки, 88 умерших

10:50 07.05.2020
Высокий уровень заболеваемости COVID-19 среди медиков имеет несколько причин– замминистра

Высокий уровень заболеваемости COVID-19 среди медиков имеет несколько причин– замминистра

10:25 07.05.2020
Медучреждения для клиниспытаний препарата против COVID-19 выбирает производитель по согласию – замминистра

Медучреждения для клиниспытаний препарата против COVID-19 выбирает производитель по согласию – замминистра

10:22 07.05.2020
Количество больных Covid-19 за счет выздоровления снизилось в 10 областях Украины – СНБО

Количество больных Covid-19 за счет выздоровления снизилось в 10 областях Украины – СНБО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ ВЕРЛАНОВ ОБЫСКИ

Обыски у Верланова проводятся в рамках расследования дела о легализации средств и финансировании терроризма

ГБР ВЕРХОВНЫЙ СУД ТРУБА

Верховный суд отложил рассмотрение дела об увольнении Трубы с должности директора ГБР

НАБУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО GRECO

GRECO требует от Киева, чтобы законодательство в сфере деятельности НАБУ обеспечивало его независимость

КИЕВ КАРАНТИН МЕТРО ШМЫГАЛЬ

Открывать метро в Украине до 22 мая не стоит – совещание у Зеленского

ВАНДАЛЫ ПОЛИЦИЯ ХАРЬКОВ

Неизвестные облили краской постамент на площади Героев Небесной сотни в Харькове

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция будет контролировать выполнение карантинных требований во время акций 9 мая

Консультативная миссия ЕС передала средства защиты госучреждениям Украины

Обыски у Верланова проводятся в рамках расследования дела о легализации средств и финансировании терроризма

Верховный суд отложил рассмотрение дела об увольнении Трубы с должности директора ГБР

GRECO требует от Киева, чтобы законодательство в сфере деятельности НАБУ обеспечивало его независимость

Открывать метро в Украине до 22 мая не стоит – совещание у Зеленского

Неизвестные облили краской постамент на площади Героев Небесной сотни в Харькове

Кабмин уволил Монахову с должности уполномоченной по защите госязыка

В Киевской области задержали банду действующих правоохранителей, похищавших предпринимателей с целью выкупа

Кличко ждет от правоохранителей информацию по расследованию в отношении его экс-заместителя Поворозника

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА