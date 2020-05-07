Голосование в Европарламенте по 1.2 млн. евро помощи Украине для преодоления последствий COVID-19 пройдет 13 мая

Европейский парламент проголосует предложение Европейской комиссии предоставить Украине 1.2 млрд евро на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса 13 мая по срочной процедуре.

Соответствующий пункт записан в повестке дня пленарного заседания, которое пройдет с 13 по 16 мая.

Вопрос «макро-финансовая помощь партнерам (политики) расширения и партнерам (политики) соседства в контексте кризиса пандемии COVID-19» записан первым в разделе «голосование на запрос по срочной процедуре».

По причине ограничительных мер, предпринятых в связи с пандемией коронавируса, депутаты ЕП в своем большинстве будут голосовать дистанционно без обсуждения. Ожидается, что результат будет положительным.

Украина является одной из десяти партнерских и соседних стран, которым в общей сумме будет выделено до 3 млрд евро помощи. Причем Киеву будет выделена наибольшая сумма средств. Так, Албания получит 180 млн евро, Босния и Герцеговина - 250 млн евро, Грузия - 150 миллионов евро, Иордания - 200 млн евро, Косово - 100 млн евро, Молдова - 100 млн евро, Черногория - 60 млн евро, Северная Македония - 160 млн евро, Тунис - 600 млн.

Ранее, 5 мая, это предложение Еврокомиссии, которое было принято 22 апреля, поддержали послы стран-членов Европейского Союза, таким образом дав «зеленый свет» для дальнейшей процедуры – голосования в Европарламенте с последующим окончательным принятием решения в рамках Совета ЕС.

Указанные средства будут предоставлены в течение 12 месяцев в форме займов на "очень выгодных условиях, чтобы помочь этим странам покрыть их насущные, срочные потребности в финансировании".

Средства будут доступны в течение двенадцати месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.

Объясняя детали выделения денег, представитель Украины при ЕС, посол Мыкола Точицкий сообщил, что "чрезвычайная" макроэкономическая помощь Украине в размере 1,2 млрд евро будет выделена двумя траншами: первые 600 млн евро будут выделены безоговорочно сразу после одобрения решения Европейским парламентом и Советом ЕС, вторые 600 млн евро будут выделены под конкретные условия.