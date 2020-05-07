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13:02 07.05.2020

Кабмин уволил Монахову с должности уполномоченной по защите госязыка

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Кабмин уволил Монахову с должности уполномоченной по защите госязыка

Кабинет министров Украины уволил Татьяну Монахова с должности уполномоченной по защите государственного языка.

"Уволить Монахову Татьяну Васильевну с должности Уполномоченного по защите государственного языка по собственному желанию", - говорится в распоряжении правительства №491 от 6 мая.

Как сообщалось, 27 ноября 2019 года Кабинета министров Украины назначил Монахову на должность уполномоченного по защите государственного языка. До назначения она работала заведующей кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев).

24 апреля 2020 года она сообщила, что написала заявление на увольнение с должности по собственному желанию.

Теги: #госязык #монахова #кадры #кабмин
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