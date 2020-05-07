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12:58 07.05.2020

В Киеве продолжают дезинфекцию помещений, где обнаружили вспышки Covid-19 – мэр

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В Киеве продолжают дезинфекцию помещений, где обнаружили вспышки Covid-19 – мэр

Киевские спасатели и дальше продолжают дезинфекцию домов и помещений столицы, где обнаружили вспышки заболеваний коронавирусной болезнью Covid-19, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Отмечу, что столичные спасатели продолжают специальную дезинфекцию помещений и зданий столицы, где обнаружили вспышки заболевания или такой риск. Это - общежития, церкви, жилые дома, где обнаружили больных коронавирусом", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в четверг.

Он напомнил, что учреждения, в которых фиксируют случаи заболевания, закрывают на карантин. "В столице на карантин сегодня закрыты два общежития, Киево-Печерская Лавра и Ионинский монастырь", - отметил мэр.

По его словам, все медицинские отходы в городе уничтожают по правилам, прописанным в приказе Министерства здравоохранения. "Медицинские отходы являются одними из самых опасных: они содержат патогенные микроорганизмы и токсичные вещества, что является причиной инфекционных и неинфекционных болезней и приводит к загрязнению среды. Утилизация медицинских отходов в Украине с нарушением требований и нормативов предусматривает административную или уголовную ответственность. В столице все медицинские отходы уничтожают по правилам, которые прописаны в приказе Министерства здравоохранения", - сказал Кличко, отвечая на вопрос от представителей СМИ.

Мэр рассказал, что эти отходы сортируют в специальные емкости и сжигают при температуре 800-1000 градусов, шлак удаляют, а дым перед выбросом очищают установленной нормы.

"Что касается одноразовых масок и перчаток, которыми пользуются жители города. Называть их медицинскими отходами нельзя. Но и выбрасывать просто так, на улицу - тоже нельзя. Потому, это, прежде всего, наносит вред экологии. Использованные медицинские маски и перчатки надо складывать в отдельный пакет и выбрасывать его только в мусорные баки. Далее, при сортировке, эти пакеты отбирают для дальнейшего сжигания… Таким образом утилизируют маски, например в Китае, как сообщали местные специалисты", - отметил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #дезинфекция #кличко
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