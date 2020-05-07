Из 24 заболевших Covid-19 в Киеве за сутки 2 детей и 5 медиков, 8 человек госпитализированы – мэр

Из 24 киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирусную болезнь Covid-19, пять - медицинские работники, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции в четверг.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилась на 24 человек. Среди них - пять медиков. Один случай, к сожалению, летальный. На сегодня в столице уже 1 тыс. 675 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. Умерли в городе от этой болезни 29 человек", - рассказал Кличко.

По его словам, среди заболевших за минувшие сутки 11 женщин в возрасте от 26 до 63 лет и 11 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет. Также заболели два мальчика в возрасте 12 и 13 лет. В больницы столицы госпитализировали восемь пациентов, другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 11людей. Всего от коронавируса вылечились в столице 110 человек. Хочу отметить, что число подтвержденных случаев в течение последней недели волнообразное: оно то уменьшается, то увеличивается. Следовательно, угроза не отступила. И расслабляться нельзя! Я очень надеюсь, что всплеска не будет и мы сможем ввести первый этап ослабления ограничений", - подчеркнул Кличко.