События

11:52 07.05.2020

Глава канцелярии Меркель считает, что пандемия продлится минимум до конца года

1 мин читать
Глава канцелярии Меркель считает, что пандемия продлится минимум до конца года

Глава ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун полагает, что пандемия COVID-19 продлится как минимум до конца 2020 года, и это еще оптимистический прогноз.

"Сейчас мы живем не в период после пандемии, а в середине ее, той, которая будет нас сопровождать еще долго. Если говорить с оптимизмом - то минимум этот год", - сказал Браун в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

По его словам, необходимо по-прежнему соблюдать необходимую дистанцию в общественных пространствах и нормы и правила гигиены, чтобы не допустить новой вспышки распространения заболевания.

По данным института Роберта Коха на 7 мая, в Германии насчитывается 166 тыс. 91 человек, зараженный коронавирусом COVID-19, 7 тыс. 119 человек скончались.

Теги: #коронавирус #меркель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:58 07.05.2020
В Киеве продолжают дезинфекцию помещений, где обнаружили вспышки Covid-19 – мэр

В Киеве продолжают дезинфекцию помещений, где обнаружили вспышки Covid-19 – мэр

12:38 07.05.2020
Из 24 заболевших Covid-19 в Киеве за сутки 2 детей и 5 медиков, 8 человек госпитализированы – мэр

Из 24 заболевших Covid-19 в Киеве за сутки 2 детей и 5 медиков, 8 человек госпитализированы – мэр

11:34 07.05.2020
Украина готова вместе с НАТО присоединится к разработке совместных мер по защите Черноморского региона и борьбы с Covid-19

Украина готова вместе с НАТО присоединится к разработке совместных мер по защите Черноморского региона и борьбы с Covid-19

10:52 07.05.2020
Борьба с последствиями коронавируса в бедных странах потребует $6,7 млрд, а не $2 млрд, считают в ООН

Борьба с последствиями коронавируса в бедных странах потребует $6,7 млрд, а не $2 млрд, считают в ООН

10:51 07.05.2020
Россия вышла на пятое место по числу заболевших, обогнав ФРГ и Францию

Россия вышла на пятое место по числу заболевших, обогнав ФРГ и Францию

10:50 07.05.2020
Свыше 11 тыс. случаев COVID-19 в РФ за сутки, 88 умерших

Свыше 11 тыс. случаев COVID-19 в РФ за сутки, 88 умерших

10:50 07.05.2020
Высокий уровень заболеваемости COVID-19 среди медиков имеет несколько причин– замминистра

Высокий уровень заболеваемости COVID-19 среди медиков имеет несколько причин– замминистра

10:25 07.05.2020
Медучреждения для клиниспытаний препарата против COVID-19 выбирает производитель по согласию – замминистра

Медучреждения для клиниспытаний препарата против COVID-19 выбирает производитель по согласию – замминистра

10:22 07.05.2020
Количество больных Covid-19 за счет выздоровления снизилось в 10 областях Украины – СНБО

Количество больных Covid-19 за счет выздоровления снизилось в 10 областях Украины – СНБО

10:19 07.05.2020
Тестирование на COVID-19 поступающих на плановую госпитализацию бесплатное – Степанов

Тестирование на COVID-19 поступающих на плановую госпитализацию бесплатное – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГОСЯЗЫК МОНАХОВА КАДРЫ КАБМИН

Кабмин уволил Монахову с должности уполномоченной по защите госязыка

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

Из 24 заболевших Covid-19 в Киеве за сутки 2 детей и 5 медиков, 8 человек госпитализированы – мэр

СБУ ВЕРЛАНОВ ОБЫСКИ

Экс-глава Госналоговой Верланов сообщает о прошедших у него утром обысках

РФ ЕВРОПА КОРОНАВИРУС

Россия вышла на пятое место по числу заболевших, обогнав ФРГ и Францию

СНБО КОРОНАВИРУС

Количество больных Covid-19 за счет выздоровления снизилось в 10 областях Украины – СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин уволил Монахову с должности уполномоченной по защите госязыка

В Киевской области задержали банду действующих правоохранителей, похищавших предпринимателей с целью выкупа

Кличко ждет от правоохранителей информацию по расследованию в отношении его экс-заместителя Поворозника

Экс-глава Госналоговой Верланов сообщает о прошедших у него утром обысках

В Карпатах выпало 15 см снега

В ВСУ за сутки подтверждены два новых случая коронавируса

В Украине за минувшие сутки 507 новых случаев заболевания Covid-19, 13 ранее заболевших умерли, 299 выздоровели, 10 955 активных случаев

Украина планирует присоединиться к инициативе "Партнерство Биарриц" по утверждению гендерного равенства - Минсоцполитики

ЕС выделит странам Западных Балкан 3,3 млрд евро на восстановление после кризиса из-за COVID-19

Во Львовской области количество летальных случаев от коронавируса достигло 17

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА