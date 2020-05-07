Глава канцелярии Меркель считает, что пандемия продлится минимум до конца года

Глава ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун полагает, что пандемия COVID-19 продлится как минимум до конца 2020 года, и это еще оптимистический прогноз.

"Сейчас мы живем не в период после пандемии, а в середине ее, той, которая будет нас сопровождать еще долго. Если говорить с оптимизмом - то минимум этот год", - сказал Браун в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

По его словам, необходимо по-прежнему соблюдать необходимую дистанцию в общественных пространствах и нормы и правила гигиены, чтобы не допустить новой вспышки распространения заболевания.

По данным института Роберта Коха на 7 мая, в Германии насчитывается 166 тыс. 91 человек, зараженный коронавирусом COVID-19, 7 тыс. 119 человек скончались.