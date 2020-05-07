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10:51 07.05.2020

Россия вышла на пятое место по числу заболевших, обогнав ФРГ и Францию

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Россия вышла на пятое место по числу заболевших, обогнав ФРГ и Францию

Более 11 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России за минувшие сутки, это самый большой показатель за все время ситуации с Covid-19 в стране.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 11 231 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5471 (48,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, обнародованном в четверг.

Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 177 160 случаев (+6,8%) Covid-19, отметили в штабе. По этому показателю в четверг страна вышла на пятое место в мире, обогнав за одни сутки Германию (168,1 тыс. случаев) и Францию (173,2 тыс.), согласно данным Университета Джона Хопкинса. Впереди остаются США (1228,6 тыс.), Испания (220,3 тыс.), Италия (214,4 тыс.) и Великобритания (201,6 тыс.).

Тем не менее, по суточному приросту (11,1 тыс.) Россия делит второе место в мире с Бразилией (также 11,1 тыс.), на первом месте - США (24,2 тыс.). Между тем, в Великобритании прирост составляет примерно 6 тыс., в Италии около 1,5 тыс., в Испании - около 1 тыс.

В Москве 6703 новых случая за последние сутки, говорится в сообщении штаба. Таким образом, общее число зарегистрированных диагнозов в столице выросло до 92 676.

За последние сутки в целом по России умерли 88 человек с коронавирусом, из них 39 - в Москве. За весь период умерло 1625 человек.

Выписаны по выздоровлению за последние сутки 2476 человек, из них 769 - в Москве. За весь период выздоровело 23803 человек.

Теги: #рф #европа #коронавирус
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