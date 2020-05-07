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10:22 07.05.2020

Количество больных Covid-19 за счет выздоровления снизилось в 10 областях Украины – СНБО

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Количество больных Covid-19 за счет выздоровления снизилось в 10 областях Украины – СНБО

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило за минувшие сутки количество новых выявленных случаев заболевания в 10 областях Украины из 24, а в Винницкой области количество выздоровевших превысило число активных случаев. Больше всего новых случаев заболевания зафиксировано в Одесской, Черновицкой, Днепропетровской, Львовской и Харьковской областях.

Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в четверг утром, за минувшие сутки:

в Винницкой области подтверждено 13 новых случаев заболевания и 3 - выздоровления (с начала пандемии – 485 заболевших, 5 умерших и 251 выздоровевший), сейчас в области болеет 229 человек (на 19 меньше, чем днем ранее) – область является единственной на данный момент в Украине, где количество выздоровевших от Covid-19 превысило количество активных случаев;

в Волынской области – 34 новых случая заболевания и 13 - выздоровления (393 заболевших, 9 умерших и 109 выздоровевших за все время), болеет 275 человек (за сутки на 21 больше);

в Днепропетровской области – 56 новых случаев заболевания и 1 - выздоровления (с начала пандемии 624 заболели, 4 умерли и 73 выздоровели), болеет 547 человек (за сутки на 55 больше);

в Донецкой области - 4 новых заболевших и 2 человека выздоровели (за все время - 89 заболевших, 3 умерших и 16 выздоровевших), сейчас болеет 70 человек (за сутки на 2 больше);

в Житомирской области – 12 новых случаев заболевания и 6 - выздоровления (468 заболели, 11 умерли и 43 выздоровели с начала пандемии), сейчас болеет 414 человек (за сутки на 6 больше);

в Закарпатской области - 28 новых случаев заболевания и 13 - выздоровления (за все время 600 заболевших, 13 умерших и 86 выздоровевших), сейчас болеет 501 человек (за сутки на 15 больше);

в Запорожской области - 2 новых случая заболевания и 15 - выздоровления (всего 300 заболевших, 5 умерших и 104 выздоровевших), сейчас болеет 191 человек (на 13 меньше за сутки);

в Ивано-Франковской области за минувшие сутки подтверждено 18 новых случаев заболевания и 22 - выздоровления (1 055 заболевших, 59 умерших и 126 выздоровевших с начала пандемии), сейчас болеет 870 человек (на 4 меньше за сутки);

в г.Киеве за минувшие сутки 24 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 11 случаев выздоровления (всего 1 675 случаев заболевания, 29 - смерти и 110 – выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 1 536 человек (за сутки на 12 больше);

в Киевской области – 25 новых случаев заболевания, 2 – смерти и 14 - выздоровления (с начала пандемии – 916, 19 и 103 соответственно), сейчас болеет 794 человека (за сутки на 9 больше);

в Кировоградской области – 1 новый случай заболевания, 8 человек выздоровели (за все время 403 человек заболели, 19 умерли и 189 выздоровели), сейчас болеет 195 (на 7 меньше за сутки);

в Луганской области нет новых случаев заболевания и смерти, за сутки 3 человека выздоровели (с начала пандемии 42 заболели и 11 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 31 человек;

во Львовской области - 42 новых случая заболевания, 1 - смерти и 12 - выздоровления (за все время – 595, 17 и 128 соответственно), сейчас болеет 450 человек (на 29 больше, чем днем ранее);

в Николаевской области – по 6 новых случаев заболевания и выздоровления (с начала пандемии 171 человек заболел, 5 умерли и 35 выздоровели), болеет, как и днем ранее, 131 человек;

в Одесской области - 63 новых случая заболевания, 1 смерти и 3 - выздоровления (за все время – 568, 4 и 23 соответственно), сейчас болеет 541 человек (на 59 больше, чем днем ранее);

в Полтавской области - 4 новых случая заболевания и 26 - выздоровления (236 заболевших, 8 умерших и 81 выздоровевший за все время), болеет 147 человек (за сутки на 22 меньше);

в Ривненской области за сутки подтверждено 30 новых случаев заболевания и 20 - выздоровления (с начала пандемии 817 заболевших, 12 умерших и 120 выздоровевших), сейчас болеет 685 человек (за сутки на 10 больше);

в Сумской области - 1 новый случай заболевания за сутки, выздоровевших и умерших не было (за все время 131 человек заболели, 4 умерли и 63 выздоровели), сейчас болеет 64 человека;

в Тернопольской области - 16 новых случаев заболевания, 2 - смерти и 23 - выздоровления (за все время – 951, 17 и 211 соответственно), сейчас болеет 723 человека (за сутки на 9 меньше);

в Харьковской области - 45 новых случаев заболевания и 1 - выздоровления (за все время 448 заболевших, 10 умерших и 49 выздоровевших), сейчас болеет 389 человек (за сутки на 44 больше);

в Херсонской области - 3 новых случая заболевания и 5 - выздоровления (за все время 146 заболевших, 2 умерших и 62 выздоровевших), сейчас болеет 82 человека (на 2 меньше за сутки);

в Хмельницкой области – 4 новых случая заболевания и 5 - выздоровления (за все время 138 заболевших, 7 умерших и 35 выздоровевших), сейчас болеет 96 человек (на 1 меньше за сутки);

в Черкасской области за сутки подтверждено 10 новых случаев заболевания и 20 - выздоровления (с начала пандемии 324 заболевших, 10 умерших и 101 выздоровевший), сейчас в области болеет 213 человек (на 10 меньше за сутки);

в Черновицкой области за минувшие сутки 63 новых случая заболевания, 5 случаев смерти и 38 случаев выздоровления (2 048 заболевших, 62 умерших и 258 выздоровевших за все время), сейчас в области болеет 1 728 человек (на 20 больше, чем днем ранее);

в Черниговской области - 3 новых случая заболевания и 1 случай смерти за сутки (с начала пандемии было 68 заболевших, 6 умерших и 9 выздоровевших), сейчас болеет 53 человека (на 2 больше, чем днем ранее).

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 507 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 13 человек из числа ранее заболевших скончались, 299 выздоровели. В настоящее время в Украине болеет Covid-19 10 тыс 955 человек, что на 195 больше, чем сутками ранее.

Теги: #снбо #коронавирус
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