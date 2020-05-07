События

10:01 07.05.2020

В Карпатах выпало 15 см снега

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В Карпатах выпало 15 см снега

По состоянию на 08:00 7 мая на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляет -3°, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"Ветер северо-западный 14-15 м/с, облачно, метель, ограничена видимость до 20 м. Выпало 15 см снега", - указывается в сообщении в Facebook.

По данным Укргидрометцентра, в связи со значительными осадками в виде мокрого снега и снега 7 мая в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Теги: #карпаты #снег #укргидрометцентр
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Интерфакс-Украина
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