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09:28 07.05.2020

В Украине за минувшие сутки 507 новых случаев заболевания Covid-19, 13 ранее заболевших умерли, 299 выздоровели, 10 955 активных случаев

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В Украине за минувшие сутки 507 новых случаев заболевания Covid-19, 13 ранее заболевших умерли, 299 выздоровели, 10 955 активных случаев

507 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 13 человек из числа ранее заболевших скончались, 299 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 487 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, а 5 мая – о 366 новых заболевших.

"За минувшие сутки заболело 507 человек, из них 28 детей и 109 медицинских работников. Было госпитализировано 313 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев. Но при этом хорошая новость - 299 пациентов выздоровели", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром в четверг.

При этом, по его словам, с начала пандемии в Украине был зафиксирован 13 691 случай заболевания коронавирусной болезнью, однако 2 396 заболевших уже выздоровели, а 340 скончались. Таким образом, в настоящее время количество болеющих Covid-19 в Украине составляет 10 955.

Вместе с тем, согласно данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в Facebook, за минувшие сутки направлено на амбулаторное лечение было 194 человека, в том числе 19 детей и 81 медработник (с начала пандемии оно было назначено 9 498 пациентам, из них 763 ребенка и 2 193 медицинских работника).

На госпитализацию за сутки было направлено 313 человек, в том числе 9 детей и 28 медработников (с начала пандемии госпитализация была назначена 4 193 пациентам, из них 170 детей и 467 медицинских работников). Из них к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключили 9 человек (с начала пандемии – 178, в том числе один ребенок и 15 медиков).

Из общего количества подтвержденного 13 691 заболевания Covid-19 он выявлен у 933 детей и 2 660 медиков. Из 340 умерших - 19 медработников, из 2 396 выздоровевших – 563. Лабораторно исследовано 151 569 образцов методом ПЦР.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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