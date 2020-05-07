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09:23 07.05.2020

Украина планирует присоединиться к инициативе "Партнерство Биарриц" по утверждению гендерного равенства - Минсоцполитики

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Правительство Украины намерено присоединиться к международной инициативе "Партнерство Биарриц" по утверждению гендерного равенства.

"Правительство одобрило проект письма в Министерство Европы и иностранных дел Французской Республики относительно участия Украины в международной инициативе "Партнерство Биарриц" по утверждению гендерного равенства, начатой на Саммите Группы Семи 25 августа 2019 в Биарриц (Франция)", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.

Отмечается, что положительный опыт государств, которые присоединились к Партнерству является важным для Украины, которая в условиях агрессии и оккупации своих территорий, не останавливает усилий по реализации принципов и стандартов в области прав человека, преодоления гендерно обусловленных дискриминаций и насилия, обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.

В соответствии с рекомендациями в рамках Партнерства правительство Украины определяет следующие обязательства: реформирование законодательства в сфере социальных отпусков, связанных с рождением ребенка и уходом за ним; развитие инклюзивного и гендерно чувствительного публичного пространства; интеграция гендерного компонента в образовательный процесс; обеспечение эффективной реализации законодательства в сфере противодействия домашнему и гендерно обусловленном насилию; уменьшение разрыва в оплате труда женщин и мужчин.

Согласно сообщению, цель партнерства - усиление ответственности стран Группы Семи и консолидация усилий других государств по достижению гендерного равенства. Лидеры стран Группы Семи свои намерения зафиксировали в Биаррицкой Декларации о гендерном равенстве и расширении прав и возможностей женщин, разработанной гендерным советом стран Группы Семи, образованным в 2018 году по инициативе Премьер-министра Канады и Президента Франции.

Как сообщалось, в декабре 2019 года супруга президента Украины Елена Зеленская инициировала присоединение страны к международной организации "Партнёрство Биарриц", целью которой является внедрение прогрессивных законодательных рамок касательно гендерного равенства.

Теги: #гендерное_равенство #партнерство #кабмин
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