Во Львовской области количество летальных случаев от коронавируса достигло 17, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

По данным пресс-службы, речь идет о пациенте из Николаевского района, который умер 4 мая в госпитале ветеранов войн и репрессированных. Позитивные результаты анализов на COVID-19 были получены вчера, 6 мая.

Также увеличилось число пациентов, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию.

"По оперативным данным, вчера в лабораториях провели 232 ПЦР-теста, из которых 42 оказались позитивными", - указано в сообщении. Таким образом во Львовской области всего зафиксировано 595 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 116 пациентов.