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08:49 07.05.2020

Во Львовской области количество летальных случаев от коронавируса достигло 17

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Во Львовской области количество летальных случаев от коронавируса достигло 17

Во Львовской области количество летальных случаев от коронавируса достигло 17, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
По данным пресс-службы, речь идет о пациенте из Николаевского района, который умер 4 мая в госпитале ветеранов войн и репрессированных. Позитивные результаты анализов на COVID-19 были получены вчера, 6 мая.
Также увеличилось число пациентов, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию.
"По оперативным данным, вчера в лабораториях провели 232 ПЦР-теста, из которых 42 оказались позитивными", - указано в сообщении. Таким образом во Львовской области всего зафиксировано 595 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 116 пациентов.

Теги: #львовская #коронавирус #ситуация
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