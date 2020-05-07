Трамп наложил вето на резолюцию, запрещавшую ему применение силы против Ирана
Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию конгресса, которая запрещала ему применение военной силы против Ирана, сообщает Белый дом.
"Это была очень оскорбительная резолюция. Ее создали демократы в рамках их стратегии, заключавшейся в том, чтобы посеять раздор среди республиканцев и попытаться благодаря этому выиграть выборы 3 ноября. Те немногие республиканцы, которые поддержали резолюцию, как раз подыграли демократам", - говорится в заявлении Трампа.
Кроме того, он считает, что авторы резолюции не разобрались в ситуации. В частности, президент заверил, что США и так не применяют силу против Ирана, а ликвидация командующего иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани в ходе американской спецоперации несколько месяцев назад в Ираке была совершенно законной. В частности, она была разрешена резолюцией о применении военной силы в Ираке от 2002 года.
"Кроме того, данная резолюция (на которую Трамп наложил вето - ИФ) сильно отграничила бы возможности президента в том, что касается защиты США, их союзников и партнеров. Резолюция предусматривала, что президент имеет законное право применять военную силу только для защиты против неминуемой атаки. Это было бы совершенно недопустимо", - подчеркивает американский президент.
Он пояснил, что в мире - немало угроз для США, причём со временем эти угрозы видоизменяются. "В конституции указано, что у президента должна быть возможность действовать на опережение и предпринимать быстрые и решительные ответные действия. Именно это я и сделал (в случае с Сулеймани - ИФ)", - подытожил Трамп.
Зимой 2020 года после устранения Сулеймани в конгрессе США решили попытаться ограничить полномочия Трампа в том, что касается военных действий против Ирана. Конгрессмены считали, что без такого ограничения Трамп может развязать войну.
В США президент не может вести войну без одобрения конгресса. Однако он имеет право без согласования с законодательной властью проводить ограниченные по масштабам и по времени операции за рубежом.