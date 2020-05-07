События

07:23 07.05.2020

За минувшие сутки на Донбассе ВСУ уничтожили двух боевиков, еще трех ранили

2 мин читать
За минувшие сутки на Донбассе ВСУ уничтожили двух боевиков, еще трех ранили

За минувшие сутки украинские военнослужащие уничтожили двух и ранили трех боевиков, зафиксировано 8 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего ранение получил украинский военный, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил на странице в Фейсбук.
"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения… По данным разведки, 6 мая украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили", – сказано в утренней сводке штаба в четверг утром.
Отмечается, что боевики 8 раз обстреливали позиции ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
В частности, ночью у Авдеевки был зафиксирован обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а вечером – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В районе Павлополя дважды велся огонь с применением автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские позиции на окраине Песок боевики обстреливали из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Неподалеку Тарамчука и Каменки боевики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", боевики из станковых противотанковых гранатометов вели огонь по позициям ООС недалеко от Попасной.
В штабе отметили, что подразделения ООС на попытки обострить ситуацию вдоль линии соприкосновения и в дальнейшем будут оперативно и жестко реагировать из имеющихся огневых средств.
"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:19 07.05.2020
Спасатели продолжают ликвидацию отдельных очагов тления торфяников в Чернобыльской зоне и Олевском районе Житомирщины

Спасатели продолжают ликвидацию отдельных очагов тления торфяников в Чернобыльской зоне и Олевском районе Житомирщины

18:29 06.05.2020
С начала суток боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

С начала суток боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

12:55 06.05.2020
Боец ВСУ ранен в результате обстрелов боевиков вблизи Павлополя

Боец ВСУ ранен в результате обстрелов боевиков вблизи Павлополя

11:55 06.05.2020
Украинские пехотинцы продолжают выполнять сложные задачи на линии столкновения и дают достойный отпор российскому агрессору – Зеленский

Украинские пехотинцы продолжают выполнять сложные задачи на линии столкновения и дают достойный отпор российскому агрессору – Зеленский

07:17 06.05.2020
Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получили ранение, еще один боевую травму - штаб ООС

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получили ранение, еще один боевую травму - штаб ООС

18:27 05.05.2020
Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

13:15 05.05.2020
Боевики утром дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет - Минобороны

Боевики утром дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет - Минобороны

07:27 05.05.2020
Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

18:12 04.05.2020
После полудня на Донбассе обстрелов не было – штаб ООС

После полудня на Донбассе обстрелов не было – штаб ООС

08:25 04.05.2020
На Житомирщине и в Чернобыльской зоне продолжается тушение отдельных очагов тления

На Житомирщине и в Чернобыльской зоне продолжается тушение отдельных очагов тления

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ДАННЫЕ КОРОНАВИРУС МИР

Число жертв коронавируса в мире превысило 260 тыс. человек, инфицировано более 3,75 млн

ТЕСТИРОВАНИЕ ПОРОШЕНКО КОРОНАВИРУС

Порошенко: Для спасения экономики необходимо существенно увеличить количество тестирований на коронавирус

ПОМПЕО США КУЛЕБА РАЗГОВОР

Кулеба и Помпео обсудили развитие стратегического партнерства Украины и США

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ЗАДЕРЖАНИЕ

Офис генпрокурора сообщает о задержании участников банды вымогателей, в состав которой входили правоохранители

ПРЕЗИДЕНТ ВЫПЛАТЫ МЕДРАБОТНИКИ

Зеленский: руководители областей, где медики не получат положенные выплаты, будут лишены зарплаты или даже уволены

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Львовской области количество летальных случаев от коронавируса достигло 17

Число жертв коронавируса в мире превысило 260 тыс. человек, инфицировано более 3,75 млн

Трамп наложил вето на резолюцию, запрещавшую ему применение силы против Ирана

На Буковине правоохранители открыли уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой

Губернатор Нью-Йорка считает ошибкой решение ряда штатов возобновить экономическую деятельность

Начато уголовное производство по фактам превышения служебных полномочий сотрудниками Кропивницкого СИЗО

В Полтавской области прекращена деятельность ОПГ, которая производила и реализовывала поддельный алкоголь

Экс-чиновнику СНБО сообщено о подозрении в растрате более полумиллиона грн бюджетных средств – ГБР

Испания продлит чрезвычайное положение в стране как минимум на две недели из-за COVID-19

По делу о незаконных вырубках леса на Харьковщине объявлено о подозрении еще 4 полицейским, в том числе начальнику отдела

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА