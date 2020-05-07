События

06:54 07.05.2020

На Буковине правоохранители открыли уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой

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На Буковине правоохранители открыли уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой

Правоохранители начали расследование по факту жестокого обращения с собакой, в результате чего животное погибло, сообщили в Отделе коммуникации полиции Черновицкой области.
Как сообщили на сайте ведомства, информация о том, что в с.Байраки Герцаевского района двое мужчин избили собаку, поступила от волонтеров.
Правоохранители Герцаевского отделения полиции опросили участников события и выяснили, что 32-летний отчим и его 23-летний пасынок нанесли умышленные телесные повреждения животному, после чего оставили ее в овраге.
Узнав о травмированном животном от местных жителей, активисты забрали собаку и направили на лечение в Киевскую область. Результаты рентгеновского снимка показали многочисленные повреждения у животного, в частности перелом позвоночника. В результате полученных травм в дальнейшем собака погибла.
Следователи Герцаевского отделения полиции начали уголовное производство по ч.1 ст.299 (жестокое обращение с животными) УК Украины. Мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы.
Продолжается досудебное расследование.

Теги: #буковина #собака #обращение
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