На Буковине правоохранители открыли уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой

Правоохранители начали расследование по факту жестокого обращения с собакой, в результате чего животное погибло, сообщили в Отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

Как сообщили на сайте ведомства, информация о том, что в с.Байраки Герцаевского района двое мужчин избили собаку, поступила от волонтеров.

Правоохранители Герцаевского отделения полиции опросили участников события и выяснили, что 32-летний отчим и его 23-летний пасынок нанесли умышленные телесные повреждения животному, после чего оставили ее в овраге.

Узнав о травмированном животном от местных жителей, активисты забрали собаку и направили на лечение в Киевскую область. Результаты рентгеновского снимка показали многочисленные повреждения у животного, в частности перелом позвоночника. В результате полученных травм в дальнейшем собака погибла.

Следователи Герцаевского отделения полиции начали уголовное производство по ч.1 ст.299 (жестокое обращение с животными) УК Украины. Мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.