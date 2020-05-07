События

05:38 07.05.2020

Губернатор Нью-Йорка считает ошибкой решение ряда штатов возобновить экономическую деятельность

1 мин читать
Губернатор Нью-Йорка считает ошибкой решение ряда штатов возобновить экономическую деятельность

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо считает ошибочным решение рзуководства ряда американских штатов возобновить экономическую деятельность.
"Есть штаты, которые возобновляют активность, тогда как в них по-прежнему растут данные (о заболевших и скончавшихся от COVID-19 - ИФ). Я думаю, что это ошибка с их стороны", - сказал Куомо на пресс-конференции в среду.
Он отметил, что подобные решения должны приниматься на основе фактической ситуации и данных.
Нью-Йорк остается самым пострадавшим в результате пандемии штатом. С начала вспышки впоследствии заражения коронавирусом там скончалось более 25 тыс. человек.
Десятки американских штатов начали смягчать введенные ранее ограничения. В частности, во Флориде ранее открылись рестораны и розничные магазины, в Калифорнии разрешили возобновить работу предприятиям. В Техасе еще на прошлой неделе начали ослаблять ограничения на экономическую деятельность.

Теги: #сша #деятельность #штаты #мнение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:57 07.05.2020
Трамп наложил вето на резолюцию, запрещавшую ему применение силы против Ирана

Трамп наложил вето на резолюцию, запрещавшую ему применение силы против Ирана

21:39 06.05.2020
Кризис с коронавирусом для США хуже, чем атака на Перл-Харбор и теракты 11 сентября – Трамп

Кризис с коронавирусом для США хуже, чем атака на Перл-Харбор и теракты 11 сентября – Трамп

21:38 06.05.2020
Кризис с коронавирусом для США хуже, чем атака на Перл-Харбор и теракты 11 сентября - Трамп

Кризис с коронавирусом для США хуже, чем атака на Перл-Харбор и теракты 11 сентября - Трамп

20:51 06.05.2020
Кулеба и Помпео обсудили развитие стратегического партнерства Украины и США

Кулеба и Помпео обсудили развитие стратегического партнерства Украины и США

18:05 06.05.2020
Помпео: полной уверенности в том, что COVID-19 происходит из уханьской лаборатории, нет

Помпео: полной уверенности в том, что COVID-19 происходит из уханьской лаборатории, нет

07:31 06.05.2020
Южная Корея сделала США лучшее предложение в переговорах по оборонным расходам

Южная Корея сделала США лучшее предложение в переговорах по оборонным расходам

06:43 06.05.2020
США и Великобритания приступили к торговым переговорам

США и Великобритания приступили к торговым переговорам

03:35 06.05.2020
Трамп считает, что модели Университета Джонса Хопкинса и Вашингтонского университета по COVID-19 неверны

Трамп считает, что модели Университета Джонса Хопкинса и Вашингтонского университета по COVID-19 неверны

03:07 06.05.2020
Число инфицированных COVID-19 в США превысило 1,2 млн, число жертв - 70 тыс. - университет Хопкинса

Число инфицированных COVID-19 в США превысило 1,2 млн, число жертв - 70 тыс. - университет Хопкинса

03:04 06.05.2020
Трамп рассказал, что не спит по ночам, думая об умерших от коронавируса

Трамп рассказал, что не спит по ночам, думая об умерших от коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ДАННЫЕ КОРОНАВИРУС МИР

Число жертв коронавируса в мире превысило 260 тыс. человек, инфицировано более 3,75 млн

ООС СВОДКА

За минувшие сутки на Донбассе ВСУ уничтожили двух боевиков, еще трех ранили

ТЕСТИРОВАНИЕ ПОРОШЕНКО КОРОНАВИРУС

Порошенко: Для спасения экономики необходимо существенно увеличить количество тестирований на коронавирус

ПОМПЕО США КУЛЕБА РАЗГОВОР

Кулеба и Помпео обсудили развитие стратегического партнерства Украины и США

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ЗАДЕРЖАНИЕ

Офис генпрокурора сообщает о задержании участников банды вымогателей, в состав которой входили правоохранители

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Львовской области количество летальных случаев от коронавируса достигло 17

Число жертв коронавируса в мире превысило 260 тыс. человек, инфицировано более 3,75 млн

Спасатели продолжают ликвидацию отдельных очагов тления торфяников в Чернобыльской зоне и Олевском районе Житомирщины

За минувшие сутки на Донбассе ВСУ уничтожили двух боевиков, еще трех ранили

На Буковине правоохранители открыли уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой

Начато уголовное производство по фактам превышения служебных полномочий сотрудниками Кропивницкого СИЗО

В Полтавской области прекращена деятельность ОПГ, которая производила и реализовывала поддельный алкоголь

Экс-чиновнику СНБО сообщено о подозрении в растрате более полумиллиона грн бюджетных средств – ГБР

Испания продлит чрезвычайное положение в стране как минимум на две недели из-за COVID-19

По делу о незаконных вырубках леса на Харьковщине объявлено о подозрении еще 4 полицейским, в том числе начальнику отдела

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА