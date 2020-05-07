Губернатор Нью-Йорка считает ошибкой решение ряда штатов возобновить экономическую деятельность

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо считает ошибочным решение рзуководства ряда американских штатов возобновить экономическую деятельность.

"Есть штаты, которые возобновляют активность, тогда как в них по-прежнему растут данные (о заболевших и скончавшихся от COVID-19 - ИФ). Я думаю, что это ошибка с их стороны", - сказал Куомо на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что подобные решения должны приниматься на основе фактической ситуации и данных.

Нью-Йорк остается самым пострадавшим в результате пандемии штатом. С начала вспышки впоследствии заражения коронавирусом там скончалось более 25 тыс. человек.

Десятки американских штатов начали смягчать введенные ранее ограничения. В частности, во Флориде ранее открылись рестораны и розничные магазины, в Калифорнии разрешили возобновить работу предприятиям. В Техасе еще на прошлой неделе начали ослаблять ограничения на экономическую деятельность.