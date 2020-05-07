Начато уголовное производство по фактам превышения служебных полномочий сотрудниками Кропивницкого СИЗО

По факту нанесения телесных повреждений содержащимся в Кропивницком СИЗО начато уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа, сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

"Прокуратурой Кировоградской области проведена проверка заявлений двух лиц, содержащихся под стражей в Кропивницком следственном изоляторе, по причинение нанесения им телесных повреждений. По ее результатам 5 мая 2020 начато уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", – сказано в сообщении на сайте Офиса в среду.

По информации заявителей, после помещения их в СИЗО 27 и 28 апреля неизвестные сотрудники учреждения в форме без опознавательных знаков и в масках неоднократно наносили им телесные повреждения. "Эти действия вроде совершались для того, чтобы добиться признания вины в преступлениях, которые им инкриминируют - разбой (ч.4 ст. 187 УК Украины) и незаконное лишение свободы или похищение человека (ч.2 ст. 146 УК Украины). Кроме того, таким образом, пытались установить местонахождение средств, которые они получили преступным путем", – добавили в прокуратуре.

Во время медицинского осмотра у заключенных обнаружены многочисленные гематомы туловища и нижних конечностей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в г.Николаеве.