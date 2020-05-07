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02:28 07.05.2020

Экс-чиновнику СНБО сообщено о подозрении в растрате более полумиллиона грн бюджетных средств – ГБР

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Экс-чиновнику СНБО сообщено о подозрении в растрате более полумиллиона грн бюджетных средств – ГБР

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении экс-должностному лицу Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в растрате бюджетных средств на более 500 тыс. грн, сообщили в пресс-службе ГБР.
"По предварительной информации, чиновник осуществлял лишние начисления и выплаты заработной платы отдельным работникам Центра, что привело к растрате бюджетных средств в сумме более 513 тыс. грн. Также от одного из работников Центра получил на свой карточный счет денежные средства в сумме 10 тыс. грн, как определенную им долю денежных средств от начисленной ему незаконной заработной платы в декабре 2018 года", – говорится в сообщении на сайте Бюро.
Следователи ГБР сообщили бывшему главе Межведомственного научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны Украины о подозрении по ч.2, ч.4 ст.191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в крупном размере и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) УК Украины.
Отмечается, что в случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Теги: #бюджет #подозрение #снбоу
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