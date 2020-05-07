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01:35 07.05.2020

Испания продлит чрезвычайное положение в стране как минимум на две недели из-за COVID-19

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Испания продлит чрезвычайное положение в стране как минимум на две недели из-за COVID-19

Парламент Испании в среду проголосовал за продление чрезвычайного положения в стране еще на две недели на фоне сложной эпидемиологической ситуации в стране, пишет в среду газета "Паис".
Таким образом, режим общенациональной изоляции в стране продлится по меньшей мере 10 недель.
Вопрос о продлении ограничительных мер вызвал в стране дискуссии. Так, основная испанская оппозиционная партия - Народная партия - ранее на этой неделе объявила, что не будет поддерживать продление режима ЧС.
В среду премьер Испании Педро Санчес заявил парламенту, что резкий выход из режима изоляции в Испании будет неправильным шагом. По его словам, это будет "тотальной непростительной ошибкой".
В конце апреля в Испании начали ослаблять ограничения, призванные затормозить распространение коронавирусной инфекции. Жителям Испании разрешили занятия спортом на открытом воздухе. Речь идет только об индивидуальных занятиях, под которые отведены определенные часы. Также отведены специальные часы для прогулок с детьми.

Теги: #испания #продление #чс
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