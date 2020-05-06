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22:51 06.05.2020

Во Франции снижается число госпитализированных и жертв с Covid-19 пациентов

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Во Франции снижается число госпитализированных и жертв с Covid-19 пациентов

За минувшие сутки во Франции среди зараженных коронавирусом умерли 278 человек, всего с начала эпидемии зафиксировано 25809 летальных исходов, сообщила в среду генеральная дирекция министерства здравоохранения Франции.
Накануне сообщалось о 330 жертвах от Covid-19.
Минздрав также подтвердил тенденцию снижения числа госпитализированных с коронавирусом пациентов, особенно в реанимационных отделениях. В реанимационных палатах число больных за сутки уменьшилось на 283. Сейчас в них находятся 3147 человек.
В то же время отмечается, что с начала эпидемии из больниц выписались 53972 вылечившихся от Covid-19 пациентов.
За последние сутки выявлено 939 новых заражений коронавирусом.
В четверг, как объявили французские СМИ, премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступит во второй половине дня с разъяснением решений правительства по выходу страны из режима изоляции на этапе, который начнется 11 мая.

Теги: #данные #коронавирус #франция
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