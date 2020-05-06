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22:34 06.05.2020

ОГП приобщит отчет следственной комиссии Рады к материалам расследования взрывов боеприпасов в Балаклее

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ОГП приобщит отчет следственной комиссии Рады к материалам расследования взрывов боеприпасов в Балаклее

Офис Генерального прокурора приобщит отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады к материалам расследования взрывов боеприпасов в пгт. Балаклея (Харьковская обл.), сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора в результате проведенной в среду рабочей встречи по вопросам расследования взрывов на складах боеприпасов на стратегических объектах Минобороны Украины в период с 2014 по 2018 годы.
По информации ОГП, участники собрания обсудили состояние досудебного расследования уголовного производства в отношении взрывов на 65 арсенале ГРАУ Вооруженных сил Украины в пгт. Балаклея Харьковской области и отчет парламентской ВСК по этим событиям.
"Нам важен парламентский контроль, поэтому мы собрались обсудить выводы ВСК с представителями следствия, процессуальными руководителями и экспертами. Мы ознакомились с материалами, которые получили депутаты и заслушали версии следствия. Отчет Временной следственной комиссии Офис Генерального прокурора приобщит к материалам уголовного производства и тщательно изучит", - цитирует слова Генпрокурора Ирины Венедиктовой пресс-служба ведомства на официальном сайте.
В ОГП уточнили, что следователями СБУ, осуществляющих досудебное расследование в этом уголовном производстве, документы с выводами комиссии Рады по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в г.Ичня (Черниговская обл.), г.Калиновка (Винницкая обл.), г.Балаклея (Харьковская обл.), г.Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы истребованы в установленном законом порядке.
"После их изучения будет решен вопрос о назначении комплексной комиссионной судебной экспертизы с привлечением соответствующих специалистов с целью обеспечения объективности, прозрачности и достоверности расследования", – добавили в прокуратуре.
Отмечается, что на протяжении 2017-2020 годов в рамках уголовного производства проведено более 600 осмотров помещений, транспортных средств, места происшествия и непосредственно территории арсенала. Допрошено более 1,5 тыс. свидетелей и потерпевших. Достоверность полученных показаний прямых свидетелей и очевидцев происшествия проверено с применением полиграфа и последующим проведением судебно-психологических экспертиз. Для установления причин взрывов и нанесенного ущерба назначено около 500 судебных экспертиз.
"Уже получены выводы экспертных исследований военного имущества, техники и вооружения; выводы пожарно-технической, взрывотехнической, судебно-химической, военной экспертиз; а также материалы видео - звукозаписи, фототехнических, товароведных и судебно-психологических экспертиз. Проведение других экспертиз продолжается", – сказано в сообщении.
Также подчеркивается, что в ходе расследования, среди основных версий, была определена причастность к совершению преступления военных должностных лиц, с целью сокрытия фактов недостачи; халатное отношение военных должностных лиц к выполнению служебных обязанностей; наступления пожара (взрывов) боеприпасов из-за самовозгорания или другие природные факторы, а также совершения диверсии с возможным использованием беспилотного летательного аппарата и другие.
"Расследование уголовного производства продолжается и находится на контроле Офиса Генерального прокурора", – подытожили в ведомстве.

Теги: #расследование #огп #боеприпасы #взрывы
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