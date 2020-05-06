События

21:04 06.05.2020

Зеленский присвоил трем бригадам Сухопутных войск имена Владимира Мономаха, Ивана Мазепы и Якова Гандзюка

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Зеленский присвоил трем бригадам Сухопутных войск имена Владимира Мономаха, Ивана Мазепы и Якова Гандзюка

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил 53-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени князя Владимира Мономаха"; 54-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск – почетное наименование "имени гетьмана Ивана Мазепы", 59-й отдельной мотопехотной бригаде Сухопутных войск – почетное наименование "имени Якова Гандзюка" (украинский военный деятель времен Украинской революции 1917-1921 годов, атаман бригады армии УНР времен Центральной Рады).

Как сообщается на сайте главы государства, указ был подписан в среду с целью "восстановления исторических традиций национального войска о названиях военных частей, учитывая образцовое выполнение поставленных задач, высокие показатели в боевой подготовке, а также по случаю Дня пехоты"

Теги: #президент #указ #всу
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Интерфакс-Украина
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