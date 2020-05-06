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20:41 06.05.2020

В Харьковской области Covid-19 заболел уже 101 медик – обладминистрация

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В Харьковской области Covid-19 заболел уже 101 медик – обладминистрация

Коронавирусная болезнь Covid-19 подтверждена у 101 медицинского работника в Харьковской области по состоянию на среду, в том числе у 13 человек – только за минувшие сутки.

"Диагноз подтвержден у 101 медика", - сообщили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации.з

Заболевшие работают в 27 медучреждениях Харькова и области.

Как сообщалось, на утро среды в области в общей сложности было зарегистрировано 760 подозрений на Covid-19 (в том числе 67 - за минувшие сутки). Из них 410 случаев подтверждено, 203 - опровергнуто, остальные - на стадии проверки. Из 410 заболевших 48 человек выздоровели, 10 - умерли.

Из 352 болеющих в настоящее время 148 человека госпитализированы (из них 6 на кислородной поддержке), 204 находятся в самоизоляции.

С подозрением на Covid-19 госпитализировано 110 человек, 37 находятся на самоизоляции.

Теги: #медики #коронавирус #харьковская_область
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