Медреформа не будет отменена, она нуждается в исправлениях – глава профильного комитета Рады

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в пятницу заслушает результаты аудита медицинской реформы и пути изменения второго этапа реформирования, сообщил глава комитета Михаил Радуцкий.

"Не было поручения отменить реформу или остановить ее", - сказал Радуцкий в среду вечером в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, президент Украины указал на необходимость сохранить все положительные моменты второго этапа реформы и исправить просчеты.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, так будет ли украинская власть отменять второй этап медицинской реформы, глава комитета сказал: "Нет"

"Ее (реформу) надо исправлять", - добавил депутат.

Отвечая на вопрос о том, может ли быть решен вопрос внесения изменений во второй этап медреформы на заседании комитета в пятницу, Радуцкий сказал: "Нет. Комитет может вносить (предлагать – ИФ) изменения в законодательство. К нам не поступало вопросов по изменениям в закон о финансовых гарантиях ни от правительства, ни от Министерства здравоохранения".

В этом контексте глава комитета продолжил: "В пятницу на комитете министр здравоохранения будет докладывать результаты аудита самой реформы и пути решения тех вопросов, которые поставил президент".