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20:16 06.05.2020

Офис генпрокурора сообщает о задержании участников банды вымогателей, в состав которой входили правоохранители

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Офис генпрокурора сообщает о задержании участников банды вымогателей, в состав которой входили правоохранители

Двое действующих сотрудников Национальной полиции Украины и один сотрудник Службы безопасности Украины входили в состав банды, занимавшейся похищением людей и вымогательством у них денег, сообщает Офис генерального прокурора Украины на своей странице в Facebook.

"Спецоперация по задержанию участников банды проведена прокурорами совместно с сотрудниками Главного управления Национальной полиции в Киевской области и Главного управления Службы безопасности Украины в г.Киеве и области… Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Кроме трех правоохранителей, в состав банды входили еще двое граждан. Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области всем пяти участникам банды сообщено о подозрении по фактам бандитизма, похищения человека и вымогательства (ст.257, ч.3 ст.146, ч.4 ст.189 Уголовного кодекса Украины). Участникам банды грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

"Двое из участников банды подыскивали жертв и передавали информацию своим пособникам, которые, используя профессиональные навыки и возможности, отслеживали будущих потерпевших, изучали их образ жизни и похищали с целью принуждения отдать денежные средства. После похищения они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и, угрожая оружием и применяя физическую силу, требовали и заставляли жертв отдавать все деньги. В настоящее время известно о завладении денежными средствами на общую сумму $175 тыс", - говорится в сообщении.

Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства указанных лиц правоохранители выявили и изъяли денежные средства, мобильные телефоны, номерные знаки "прикрытия", которые использовались во время наблюдения за пострадавшими, оружие и боеприпасы, черновые записи, средства обездвиживания, наркотические вещества.

Теги: #киевская_область #вымогательство #задержание
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