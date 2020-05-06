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19:36 06.05.2020

Зеленский: мы должны выходить из карантина дисциплинированно и поэтапно

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Зеленский: мы должны выходить из карантина дисциплинированно и поэтапно

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что смягчение карантинных ограничений в стране должно проходить дисциплинированно и поэтапно.

"Каждый день количество людей, которые выздоровели от коронавируса, стабильно растет. Это положительная тенденция, которая добавляется оптимизма. В то же время, если мы хотим всё это сохранить, мы не должны расслабляться, и должны выходить из карантина дисциплинированно и в соответствии с поэтапным планом", - сказал он в видеообращении к украинцам в среду.

Зеленский напомнил, что первое смягчение карантина произойдет через 5 дней.

Теги: #президент #карантин #выход
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