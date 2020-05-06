ВАКС назначил рассмотрение дела о недекларировании доходов экс-гендиректором "Укроборонпрома" на 15 мая

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 6 мая провел подготовительное заседание по делу бывшего генерального директора "Укроборонпрома", сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"В среду, 6 мая 2020 года, в Высшем антикоррупционном суде с участием прокурора САП состоялось подготовительное судебное заседание по делу по обвинению генерального директора ГК "Укроборонпром" в декларировании недостоверных сведений. По результатам подготовительного заседания суд назначил указанное дело к рассмотрению. Заседание по рассмотрению обвинительного акта по существу назначено на 15 мая 2020 года", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года чиновника уведомили о подозрении по ст.366-1 УК Украины.

В декларации за 2016 год он не указал доходы, движимое и недвижимое имущество, принадлежащее его гражданской супруге, в том числе две квартиры стоимостью более 3 млн грн и автомобили Range Rover, стоимость которых достигает 10 млн грн.

Ни в САП, ни в НАБУ не уточняют фамилию уведомленного о подозрении экс-чиновника.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о Павле Букине.

Букин уволен с должности главы "Укроборонпрома" в конце августа 2019 года указом президента. Возглавлял госконцерн с конца апреля 2015 года.