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19:21 06.05.2020

Закупка УЗ 205 электровозов должна предусматривать локализацию не менее 35% с первого образца – глава набсовета КВСЗ

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Закупка УЗ 205 электровозов должна предусматривать локализацию не менее 35% с первого образца – глава набсовета КВСЗ

Планируемая в ближайшее время закупка "Укрзализныцей" 205 грузовых электровозов должна иметь четкое определение уровня локализации производства в Украине с привязкой уровня локализации к графику их поставки, а также определение базового украинского предприятия, которое возьмет на себя координацию всех вопросов проекта, считает глава набсовета Крюковского вагоностроительного завода Владимир Приходько.

"28 апреля УЗ объявила приглашение для отбора и составления короткого списка участников предстоящего тендера на закупку 205 электровозов, с минимум, 15% локализации. Хотелось бы услышать, как все-таки будет осуществляться локализация в Украине на этот раз, и что планируется сделать, чтобы не повторить ошибки с локализацией тепловозов General Electric, когда в контракте четко не были прописаны эти условия, и в результате мы получили локализацию первой партии менее 10%, а проект в результате нам не удался", - сказал Приходько в ходе онлайн-круглого стола, организованного Федерацией работодателей Украины.

По его мнению, минимальная локализация производства электровоза должна быть на уровне 35%, и с первого его образца, "а не с 100-го или 200-го, когда в результате получим более половины прямого импорта".

"И это надо выяснять сейчас. А не 25 мая, когда истекает срок подачи документа, а победителем станет тот, кто даст 16% локализации например. Поэтому необходимо четко определить – сколько % локализации, с какого изделия будет, сколько планируется контрактов – один на 205 ед. или несколько, и кто будет сборочной площадкой в Украине", - подчеркнул Приходько.

В "круглом столе" приняли участие около 35 предприятий, представители руководства которых выразили готовность участвовать в проекте, в том числе "Интерпайп", "Электротяжмаш", Белоцерковский завод "Трибо", Полтавский ттепловозоремонтный завод, "Хартрон-Экспресс", научные организации и институты.

В то же время представители УЗ и Мининфраструктуры отсутствовали.

По итогам принято решение еще раз обратиться к президенту Украины, премьер-министру, министрам экономики и инфраструктуры с требованием увеличить минимальный уровень локализации в этом проекте.

"Если Криклий (министр инфраструктуры – ИФ) с нами не встретится, то будем просить министров экономики и премьер-министра взять координацию на себя, сделать встречу, где будет 5-7 наших представителей, УЗ и министерства. И пусть нам тогда премьер объявит, что делаем 15% локализации и не процентом меньше. Если мы в ближайший год не запустим через проектные решения модернизацию железнодорожной инфраструктуры, то большинство компетенций утратим", - сказал в заключительном слове генеральный директор ФРУ Руслан Ильичев.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в последующие пять-семь лет планирует приобрести 205 магистральных электровозов, в том числе 135 работающих на переменном токе. Приобретение электровозов позволит "Укрзализныце" закрыть все направления по перевозке железорудного сырья, угольных и зерновых грузов, транспортируемых на экспорт как на западные переходы, так и к портам.

Теги: #электровоз #локализация
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