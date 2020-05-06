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19:16 06.05.2020

Зеленский вновь указал, что подписанный 11 марта в Минске Ермаком протокол ТКГ не легитимизирует субъектность ОРДЛО и не меняет статус РФ в переговорах

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Зеленский вновь указал, что подписанный 11 марта в Минске Ермаком протокол ТКГ не легитимизирует субъектность ОРДЛО и не меняет статус РФ в переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский вновь указал, что подписанный по результатам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта 2020 года главой его Офиса Андреем Ермаком протокол был рабочим документом, который носит декларативный характер, не легитимизирует субъектности ОРДЛО, а также не меняет статуса России в переговорном процессе в рамках ТКГ.

"Подписание 11 марта 2020 года в Минске протокола ТКГ является частью текущей работы по реализации Комплекса мер, а также других документов, которые составляют "пакет" достигнутых в Минске в 2014-2015 годах договоренностей. Протокол не является международным договором, как это определено в статье 2 закона Украины "О международных договорах Украины", поэтому полномочия на подписание рабочего документа заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года не регламентированы законодательством", - написал он в ответе на петицию с призывом уволить руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Зеленский отметил, что 11 марта Ермак присутствовал на консультациях ТКГ в Минске для оценки состояния выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже.

Глава государства указал, что состав ТКГ четко определен в преамбуле протокола по итогам консультаций ТКГ о совместных шагах, направленных на имплементацию мирного плана пятого президента Украины Петра Порошенко и инициатив президента России Владимира Путина от 5 сентября 2014 года; и в меморандуме о выполнении положений Протокола по итогам консультаций ТКГ о шагах, направленных на имплементацию мирного плана Порошенко и инициатив Путина от 19 сентября 2014 года.

"Приглашенные лица с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины могут быть привлечены к дискуссиям на площадке ТКГ и в ее рабочих подгруппах, в том числе к любым консультативным механизмам, исключительно в случае достижения согласия в трехстороннем формате – между Украиной, Россией и ОБСЕ", - подчеркнул Зеленский.

Президент также напомнил, что на заседании 11 марта в Минске были достигнуты договоренности и по другим важным вопросам – обменк удерживаемыми лицами, разведении сил и средств, одновременном открытии контрольных пунктов въезда-выезда в населенных пунктах Золотое и Счастье.

"Указанные меры направлены на обеспечение национальных интересов и безопасности Украины, защиту прав и свобод украинских граждан", - заявил он.

Как сообщалось, электронная петиция под названием "Уволить и привлечь к уголовной ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака" появилась на сайте президента 1 апреля 2020 года. Ее автор – Иванов Александр Ярославович. 23 апреля петиция набрала на сайте президента необходимое количество голосов для ее рассмотрения.

Инициатор петиции считает, что после назначения Ермака руководителем ОП "резко ускорился процесс капитуляции Украины перед Россией", поскольку глава Офиса президента активно контактирует с заместителем главы администрации президента РФ Владимира Путина Дмитрием Козаком, который является автором "плана "примирения" Приднестровья и Молдовы".

Автор обращения считает, что в случае создания так называемого Консультативного совета в рамках ТКГ в Минске "представители российских оккупационных администраций с временно неподконтрольных Украине территорий Донбасса станут стороной переговоров с Украиной, а Россия из агрессора и оккупанта перейдет в статус посредника и миротворца".

"В силу различных обстоятельств этот процесс пока удалось приостановить, но Ермак заявляет, что готов и дальше воплощать этот антиконституционный план. Поэтому единственной гарантией, что он не реализует этот замысел, является его немедленная отставка и уголовное дело по признакам государственной измены", - отмечается в петиции.

Теги: #петиция #ткг #ответ
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