Российским военным запретят распространять в СМИ и в социальных сетях информацию о своей службе

Передача в СМИ и распространение в Интернете информации о своей военной службе, местах нахождения военнослужащих и принадлежности к родам войск является грубым дисциплинарным проступком, говорится в указе президента РФ Владимира Путина.

Согласно подписанному от 6 мая документу, который вносит поправки в Дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ, военным запрещается распространять "информацию, позволяющую определить принадлежность или предназначение военнослужащих к Вооруженным Силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам; информацию о других военнослужащих, гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, в том числе информации, позволяющую определить место нахождения указанных лиц в определенный период".

Данные действия будут расцениваться как грубый дисциплинарный проступок, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, нельзя распространять детали своей военной службы, информацию о деятельности органов военного управления, в том числе информацию о дислокации или передислокации органов военного управление, воинских частей, организаций и подразделений.