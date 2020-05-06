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18:39 06.05.2020

Руководитель Офиса президента назначается на срок полномочий президента и увольняется им, озвученные в СМИ факты расследуют ГБР и СБУ

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Руководитель Офиса президента назначается на срок полномочий президента и увольняется им, озвученные в СМИ факты расследуют ГБР и СБУ

Руководитель Офиса президента Украины назначается на должность на срок полномочий главы государства и увольняется президентом в соответствии с Положением об Офисе президента Украины, отмечает президент Украины Владимир Зеленский.

Так глава государства ответил на электронную петицию к нему с призывом уволить руководителя Офиса президента Андрея Ермака, которая 23 апреля набрала на сайте президента необходимое количество голосов для ее рассмотрения.

"Согласно Положению об Офисе президента Украины, утвержденному указом президента Украины от 25 июня 2019 года №436, руководитель Офиса президента Украины назначается на должность на срок полномочий президента Украины и освобождается от должности Президентом Украины (пункт 9)", - указал Зеленский.

Президент добавил, что "относительно высказываний о А.Ермаке и других лицах необходимо отметить, что Государственным бюро расследований и Службой безопасности Украины осуществляется досудебное расследование с целью проверки имеющихся в СМИ фактов".

"О результатах досудебного расследования будет проинформировано общество через средства массовой информации", - отметил он.

Теги: #зеленский #сбу #гбр #опу #ермак
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