События

18:29 06.05.2020

С начала суток боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

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С начала суток боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

С начала суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщает штаб ООС в Facebook.

Большая часть обстрелов была зафиксирована в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Ночью из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции ОС под Авдеевкой.

В районе Павлополя зафиксированы два обстрела - боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По защитникам Песков велся огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов в районе населенного пункта Попасная.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ с применением имеющихся огневых средств.

Теги: #всу #оос
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