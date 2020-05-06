События

17:57 06.05.2020

В Германии решили открыть все магазины при соблюдении мер гигиены

1 мин читать
В Германии решили открыть все магазины при соблюдении мер гигиены

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель ФРГ приняли решение открыть все магазины при соблюдении необходимых мер гигиены, решились на поэтапное открытие спортивных учреждений и гастрономических точек, говорится в соответствующем документе.

"Все магазины можно снова открыть при соблюдении гигиены и контроля за потоком посетителей", - сказано в документе. Необходимо при этом будет соблюдать, чтобы одновременно в магазине находилось не слишком много народу. Также остается в действии правило соблюдать в общественных местах минимальное расстояние между гражданами в 1,5 метра.

Спортивные площадки и тренировочные центры можно будет открывать согласно плану, который будет разработан в каждой из 16 федеральных земель. Также в ответственности земель будет разработка соответствующих планов для открытия баров, ресторанов и отелей.

Крупные мероприятия, уличные фестивали и гуляния останутся под запретом минимум до 31 августа. Меры по ограничению общественной жизни были приняты для подавления пандемии коронавируса COVID-19.

Теги: #коронавирус #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:05 06.05.2020
Помпео: полной уверенности в том, что COVID-19 происходит из уханьской лаборатории, нет

Помпео: полной уверенности в том, что COVID-19 происходит из уханьской лаборатории, нет

16:51 06.05.2020
ЦОЗ: в Украине 881 ребенок болен COVID-19

ЦОЗ: в Украине 881 ребенок болен COVID-19

16:18 06.05.2020
Виртуальная встреча Шмыгаля и Меркель состоится 12 мая

Виртуальная встреча Шмыгаля и Меркель состоится 12 мая

15:46 06.05.2020
Еврокомиссия прогнозирует беспрецедентный экономический шок из-за последствий пандемии COVID-19

Еврокомиссия прогнозирует беспрецедентный экономический шок из-за последствий пандемии COVID-19

15:02 06.05.2020
Борьба с коронавирусом пока важнее выяснения причин его появления - представитель КНР

Борьба с коронавирусом пока важнее выяснения причин его появления - представитель КНР

14:37 06.05.2020
Правительство в среду обнародует принятые ослабления карантина

Правительство в среду обнародует принятые ослабления карантина

13:58 06.05.2020
Местные власти, которые не могут справиться с начислением доплат медикам, должны понести ответственность – Зеленский

Местные власти, которые не могут справиться с начислением доплат медикам, должны понести ответственность – Зеленский

12:51 06.05.2020
85 человек находятся на обсервации в заведениях Киева - Кличко

85 человек находятся на обсервации в заведениях Киева - Кличко

12:46 06.05.2020
Топ-менеджмент фирмы присвоил 16,5 млн грн госсредств на поставках медоборудования для диагностики коронавируса - СБУ

Топ-менеджмент фирмы присвоил 16,5 млн грн госсредств на поставках медоборудования для диагностики коронавируса - СБУ

12:46 06.05.2020
Наземный общественный транспорт в Киеве будет работать в ограниченном режиме по крайней мере до 22 мая – Кличко

Наземный общественный транспорт в Киеве будет работать в ограниченном режиме по крайней мере до 22 мая – Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КГГА ПОГОДА ПРОГНОЗ

В Киеве до утра 7 мая ожидается выпадение месячной нормы осадков, объявлено штормовое предупреждение

СУРКИС НБУ ВЕРХОВНЫЙ СУД ПРИВАТБАНК

Верховный суд рассмотрит дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке 15 июня

КОРОНАВИРУС СТЕПАНОВ КАБМИН

Правительство в среду обнародует принятые ослабления карантина

ЖИЛЬЕ КАБМИН

Правительство Украины выделило 11,2 млн грн для приобретения жилья нуждающимся в отселении из-за пожаров в Овручском районе Житомирской области

ВСУ ООС

Боец ВСУ ранен в результате обстрелов боевиков вблизи Павлополя

ПОСЛЕДНЕЕ

Чиновница Львовского горсовета отвергает обвинения со стороны прокуратуры в заключении договоров аренды по заниженным ставкам

В Киеве до утра 7 мая ожидается выпадение месячной нормы осадков, объявлено штормовое предупреждение

Верховный суд рассмотрит дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке 15 июня

Супруга президента инициирует разговор с украинцами о физических, психологических, культурных и возрастных барьерах

В инициативе "25 октября" заявляют о возможности проведения досрочных парламентских выборов одновременно с местными весной 2021 года

Кабмин снизил дивидендную нагрузку на аэропорты "Борисполь" и "Львов" до 30%

СБУ в I кв. нейтрализовала более ста кибератак на госучреждения, большинство из которых совершаются российскими хакерами

Кабмин выделит 45,3 млн грн на ликвидацию последствий пожаров на территории Житомирской области

Правительство Украины выделило 11,2 млн грн для приобретения жилья нуждающимся в отселении из-за пожаров в Овручском районе Житомирской области

Боец ВСУ ранен в результате обстрелов боевиков вблизи Павлополя

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА